Jídlo v den zahájení provozu připravila paní Nadia. Ta přijela do České republiky ze Lvova hned druhý den války se svým šestnáctiletým synem, který by tu rád pokračoval ve studiu. Díky dobrovolnické síti byli hned po příjezdu ubytovaní v hotelu, nyní bydlí v jednom pražském klášteře v samostatném bytě. „Na Ukrajině jsem pracovala v gastronomické škole. Práci jsem si chtěla najít co nejdříve a za tuto příležitost jsem velmi vděčná,“ řekla.

Food truck s ukrajinskou kuchyní je společnou iniciativou hlavního města, Pražské tržnice, nadačního fondu Šatník Praha, který v Tržnici sídlí, a provozovatele Food Truck Pointu.

„Je evidentní, že podstatná část lidí, kteří sem z Ukrajiny přicházejí, jsou lidé v produktivním věku a zkrátka chtějí pracovat. Nesetkáváme se s tím, že by se zajímali o to, jak funguje zdejší sociální systém, a čekali by, jaké dostanou dávky. Naopak se aktivně zajímají o to, kde se mohou zapojit a jak mohou co nejdříve pracovat,“ popsala Nora Fridrichová, moderátorka a zakladatelka nadačního fondu Šatník Praha, který v Tržnici funguje již druhým rokem.

Kromě ukrajinského zástupce se na takzvaný food truck point vydali ve čtvrtek 7. dubna i další prodejci jídla a zahájili tak novou sezónu. Vozy s jídlem zájemci nově najdou vedle haly 22.

V Tržnici navíc už v pondělí začal fungovat Úřad práce pro ukrajinské občany prchající před válkou. Mimořádná pobočka sídlí v Hale 29 naproti Jatkám 78 a Penny Marketu. Otvírací doba pobočky je v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 a v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 14.00.