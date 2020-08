Podnět týkající se opravy sochy, které před lety zloději ukradli bronzové ruce, obdržela radnice od Pavla Friše, propagátora historie Folimanky a Vyšehradu působícího též pod identitou Vyšehradskej jezdec. Socha, jejímž autorem je Jaroslav Hladký, byla v letech 1982–2007 umístěna v parku Folimanka a po poškození byla uložena do depozitáře.

S návratem této i dalších soch Praha 2 původně počítala v souvislosti s dokončením rekonstrukce příslušné části parku. Jde o první sochu skateboardisty na světě a skateboarding jako disciplína měl mít na olympiádě v Tokiu svou premiéru.

Část peněz bude ze sbírky

„Nápad urychlit návrat sochy v souvislosti s olympiádou mne i ostatní radní zaujal. Přestože do příprav zasáhla pandemie a odklad olympiády, věřím, že se projekt nakonec podaří realizovat. Pan Friš zajistil potřebná jednání s autorem sochy, přislíbil dokumentovat celý příběh a zprostředkoval náš kontakt s Českou asociací skateboardingu," uvedl Jaroslav Šolc, místostarosta pro kulturu a sport.

"S asociací jsme letos v červnu uzavřeli smlouvu o výpůjčce za účelem renovace sochy a propagace skateboardingu. Souhlasili jsme s veřejnou sbírkou, která je pro mne ukázkou participace a zájmu veřejnosti o návrat sochy i formou propagace projektu a nového olympijského sportu,“ doplnil.

Radnice Prahy 2 by ráda opravenou sochu vrátila do oblasti kaskády před halou USK na Folimance nejpozději příští rok, do kterého byly přesunuty i LOH v Japonsku. Stala by se tak jednou z prvních součástí plánovaného volnočasového areálu, který zde má v rámci dokončení rekonstrukce parku Folimanka vzniknout.