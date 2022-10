V současnosti sestavují základní školy a gymnázia nové školní vzdělávací programy na základě revize celostátního rámcově vzdělávacího programu, který od sebe odděluje výuku používání počítačů a výuku informatiky. Soukromá škola PORG se proto rozhodla zjistit, co IT firmy od absolventů očekávají a podle čeho vybírají zaměstnance.

Absolventům podle IT firem chybí hlavně schopnost správně se zeptat a pochopit podstatu problému. Při náboru lidí se dívají na proaktivní přístup uchazeče, zájem o obor, přehled, samostatnost a analytické myšlení. „Vyžadujeme chuť a schopnost učit se, hledat a nacházet souvislosti. Toto by měly školy pěstovat ve studentech, takto by je měly připravovat pro budoucí praxi. Vedle hard skills je vhodné, aby se na středních školách s IT zaměřením vyučovaly také dovednosti, jako jsou umění prezentace, argumentace, vyjednávání a komunikace,“ sdělil ředitel společnosti Avast Michal Pěchouček.

Firmám chybí Java vývojáři, programátoři nebo odborníci na kybernetickou bezpečnost. Většina z 27 oslovených firem uvedla, že se jedná o trend, který se už léta nemění.

Odraz i ve výuce dějepisu

Na základě odpovědí chce PORG, který má v Praze už dvě funkční školy, otevřít pro příští školní rok specializované čtyřleté gymnázium zaměřené na informatiku. Každý ročník bude tvořit jedna třída s maximálně 26 studenty. Pro gymnázium přistavila dvě patra v již otevřené škole v Krči.

„Problematiku ICT zapojíme do většiny předmětů. V českém jazyce čeká na studenty profesionální prezentace. Věnovat se budou digitálnímu vydavatelství či tvorbě blogu. V matematice se naučí 3D modelování.

V geografii otevřeme téma navigačních systémů GPS a Galileo a v dějepise moderní dějiny IT od roku 1843 po současnost. Naši studenti se také naučí výborně anglicky,“ popsala osnovy nového gymnázia ředitelka Dagmar Dluhošová.

Nedostatek kvalifikovaných učitelů mají podle ředitelky kompenzovat odborníci, kteří jim budou ve výuce pomáhat. Hledat je chce v řadách vysokoškolských studentů i v IT firmách. Škola má otevřít v září příštího roku. Na prosinec plánuje den otevřených dveří a do konce února bude přijímat přihlášky do prvního ročníku.

Problém vysokého školného

Projekt ale není prvnív hlavním městě. Už několik let nabírá studenty i 1. IT Gymnázium, které se na výchovu budoucích specialistů zaměřuje. Problémem těchto institucí je vysoké školné, na které většina rodin nedosáhne. U 1. IT gymnázia činí 105 tisíc korun na rok. Studentům nabízejí splátkové kalendáře a stipendia. Ani chystané gymnázium PORG nebude výjimkou. „U nás rodiče zaplatí školně 156 tisícza rok. Rodinám, které mají příjem do sta tisíc měsíčně, tedy 1,2 milionu korun ročně, poskytujeme stipendium. To jsme schopní vyplatit podle příjmů rodiny až do výše 90 tisíc korun,“ doplnila Dluhošová.