Firma ve sporu s DPP zvažuje dovolání. Odstranit reklamy? Na měsíc zavře metro

Kauza provozování reklamních ploch v pražském metru, zdá se, jen tak neskončí. Společnost euroAWK zvažuje, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu proti rozhodnutí Městského soudu v Praze. Na základě úterního verdiktu musí firma odstranit do měsíce od doručení rozsudku všechny takzvané city light vitríny.

Pražský dopravní podnik (DPP) se cítí býti vítězem dlouhého soudního sporu. Vedení městské firmy tvrdí, že smlouva s euroAWK skončila už před pěti lety a reklamní společnost tedy využívala poutače v metru neoprávněně. Ve vyjádření euroAWK pro Pražský deník však zástupci „poražené“ strany tvrdí, že dle jejich právního názoru kontrakt vyprší až v dubnu 2019. Soud podle firmy také konstatoval, že smlouva měla skončit letos 20. dubna.

„Společnost euroAWK i přesto, že její smlouva stále trvala, byla navíc již v roce 2014 připravena změnit smluvní podmínky nájmu reklamních ploch v pražském metru ku prospěchu DPP, kdy euroAWK nabídla zejména podstatné navýšení smluvního nájemného. DPP však tyto výhodné podmínky paušálně odmítl,“ uvádí tisková zpráva.

Letos vypsal dopravní podnik výběrové řízení, v kterém zvítězil Bigboard a měl by platit více peněz. Zároveň by teď euroAWK měla zhruba 1200 reklamní ploch odstranit. „Pokud bychom měli soudem uložené povinnosti dostát a ve stanovené lhůtě všechna reklamní zařízení odstranit, muselo by s ohledem na bezpečnost cestujících v metru dojít k uzavření provozu celého metra na všech jeho trasách, a to minimálně na dobu jednoho měsíce,“ reagovala na soudní verdikt odvolacího soudu Bärbel Nietenová, jednatelka společnosti euroAWK.

Neitenová kromě dovolání zvažuje rovněž další právní kroky vůči DPP kvůli negativní kampani, která „měla a má velmi závažný dopad na obchodní aktivity euroAWK, přičemž jí byla způsobena nejen značná materiální újma, ale i podstatné poškození dobré pověsti.“