Filozofická fakulta UK nesouhlasí s kritikou studijních pobytů v EU

Vývojáři webu a multimédií Frontend and Developer. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 50000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo výkonu práce: Avenir Business Park, Radlická 751, Praha 13, Sídlo firmy: Antala Staška č.p. 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, KONTAKTNÍ OSOBA: Jana Teclová, email: jana_t@abakus.com, POŽADAVKY: Front End Developer, Are you into UI development and design? Have you got strong problem-solving skills and, an analytical approach to challenges? Can you prototype and define reusable, components and features? Are you the kind of person who likes to take the take the lead, and find creative solutions, when bullets are flying and priorities are changing at a, moment’s notice? There’s a front end developer-shaped hole in our Prague team just, now. To fill it, we need someone who can multi-task in a high-volume environment. You’ll, also be good at communicating, sharing knowledge and helping team members, and, you’ll be the proud owner of an unwavering commitment to quality and detail. A big, picture seer who has an eye on small details., In general you:, •have 3+ years’ experience in HTML5, CSS and JavaScript, including designing, AJAX-driven dynamic applications, •have a strong knowledge of jQuery and/or AngularJS, as well as bootstrap or other CSS framework, •are experienced with design tools and have a good understanding of responsive, design, •are familiar with agile development processes and have an analytical approach to, problem solving, •know your way around Node.js and/or web sockets - and we’re very cool with, mobile app dev experience, •possess sharp graphic design skills, and can comfortably talk design for both, technical and business audiences, •have excellent interpersonal skills, and are at home working within a multi-cultural, and remote team structure, •have experience of a financial services environment, Your specific requirements include:, •working alongside business analysts and internal teams to develop features, and, support the process with excellent wireframes / visual supports, •designing and developing system application UIs based on current trends, using, efficient, secure and clear code, following industry and company standards, •updating our current user system look and feel, and improving overall user, experience on company products, •working closely with the technology, testing, requirements and product teams, involved in the front end development process, •developing wonderful mobile, tablet and desktop solutions, - 5 weeks of holidays/5 týdnů dovolené, food allowance/příspěvěk na stravné, , , Frontend vývojář, Baví vás UI a design? Máte výborný analytický přístup a silnou vůli najít řešení? Umíte, prototypovat a navrhovat opětovně použitelné komponenty a funkcionality? Jste typ člověka, který, se nebojí zodpovědnosti a v návrzích je kreativní, i když prostředí se neustále mění? Máme pro vás, právě takovou pozici FE vývojáře v naší pražské kanceláři., Platí, že:, • máte 3+ let zkušeností s HTML5, CSS a JavaScriptem včetně návrhu dynamických aplikací, pomocí AJAX, • máte dobrou zkušenost s jakýmkoli MVC frameworkem, • dobře rozumíte responzivnímu designu, • je vám blízký proces agilního vývoje, • se vyznáte v Node.js, • máte smysl pro grafický design, • disponujete vynikajícími komunikačními schopnostmi, umíte jasně sdělit svou představu a, rád/a pracujete v multikulturním prostředí, Budete:, • spolupracovat s business analytiky a interními týmy na vývoji nových funkcionalit, • navrhovat wireframes, • navrhovat a vyvíjet aplikační UI na základě současných trendů a. Pracoviště: R2 development s.r.o.001, Antala Staška, č.p. 1859, 140 00 Praha 4. Informace: Jana Teclová, .