Nyní se připravuje mezinárodní architektonická soutěž, která by měla být vyhlášena ve druhé polovině letošního roku. Předcházet jí bude ještě podrobnější analýza financování provozu.

„Vznik nového koncertního sálu se stane impulzem pro zahájení proměny zanedbaného území Bubny-Zátory a vzniku nové a moderní čtvrti na levém břehu Vltavy,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

„Moc rád bych na tomto místě využil příležitosti a poděkoval celému týmu Vltavské filharmonie a členům Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze, kteří se zasadili o to, že jsme se přiblížili vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže, ze které vzejde nová architektonická dominanta Prahy,“ doplnil.

Budova Vltavské filharmonie bude mít podle ateliéru Henning Larsen tři sály: hlavní koncertní, a to až pro 1800 diváků; malý sál pro komorní hudbu s kapacitou 500 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou až 700 míst. Hlavní koncertní sál by měl nabídnout světovou úroveň akustiky a zázemí odpovídající standardům 21. století, díky čemuž by se mohl stát kulturním centrem hudebního života v Praze.

Jisté obavy na svém facebookovém profilu z celé akce projevil Pavel Vyhnánek, primátorův náměstek, který má na starosti městské finance. „Uprostřed všeobecné radosti se nestydím přiznat, že ve mně tento ambiciózní plán vzbuzuje rozporuplné pocity. Na jednu stranu nadšeně souhlasím s tím, že si Praha, potažmo celá Česká republika, podobnou stavbu mezinárodního významu zaslouží. Na druhou stranu toho vím o pražských financích až příliš mnoho, než abych neviděl, že na podobný projekt Praha zkrátka nemá peníze. A v dohledné době ani mít nebude," napsal.

Kdo to zaplatí?

„V příštích dvaceti letech nás čekají mnohamiliardové investice do výstavby metra D, okruhu a zanedbané dopravní infrastruktury. Čelíme velké demografické změně, musíme postavit desítky nových školek a škol a zároveň znásobit rozsah péče o seniory. Problémem však je, že na to všechno nedostáváme od státu dostatek finančních prostředků. Rozhodně ne tolik, kolik bychom si zasloužili s ohledem na ekonomické hodnoty, které naše město vytváří," pokračoval.

Podle něj Praha potřebuje veliké ambice, ale musí je od začátku sdílet a koordinovat se státem, jakkoli je to občas těžké. Česká filharmonie je státní těleso, nikoli městské, a budova filharmonie má celostátní přesah, nikoli pouze městský. Její výstavba je pro něj proto přijatelná jedině za podmínky, že ji bude významným způsobem spolufinancovat stát. Stejně jako její následný provoz.

„V opačném případě nám hrozí dva scénáře. Projekt filharmonie buď skončí v magistrátních šuplících, přičemž Praha utratí stovky milionů za nic a uřízne si mezinárodní ostudu. Nebo se do stavby skutečně pustí, ale omezí kvůli tomu své životně důležité investice a služby," konstatuje Vyhnánek.

„Jsem rád, že máme vizionáře jako je kolega Petr Hlaváček a jeho tým, který na projektu odvádí veliké množství práce. Mně osud bohužel přiřkl přízemní a protivnou roli správce kasy. Chci ji nicméně hrát poctivě a proto jsem rád, že kolegové vyslyšeli moje požadavky a zavázali se dojednat podobu spolupráce se státem a vypracovat detailní finanční analýzu," doplnil.

„Pro pokračování projektu jsem tedy nakonec zvedl ruku i já. V očekávání výstupů z finančních analýz a z jednání se státem a hlavně v naději, že Vltavská filharmonie bude harmonickým dílem a sdílenou radostí nás všech. Nikoli vítězstvím jedněch nad druhými,ů uzavírá náměstek své zamyšlení.