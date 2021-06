OBRAZEM: Na pražské ostrovy připlul festival United Islands of Prague

Již po osmnácté probíhá v hlavním městě multižánrový festival United Islands of Prague. Akce se letos koná od pátku do sobotního večera v centru Prahy na Střeleckém ostrově, Kampě, Dětském ostrově a Janáčkově nábřeží. Program je koncipován do tematických okruhů Odvaha, Svoboda, Zdraví a Udržitelnost. Festival jsme v pátek navštívili s redakčním objektivem.

Festival United Islands of Prague v pátek 25. června 2021. | Foto: Deník/Michal Bílek

Od pátku žijí pražské ostrovy festivalem United Islands of Prague. Kromě návratu na ostrovy a rozmanitého mixu hudebních interpretů se letos akce nese v duchu konceptu Ostrovů Inspirace, který vychází z myšlenky udržitelnosti a diverzity. Tématem workshopů, přednášek a besed s ambasadory, panelových diskuzí i sportovních aktivit je Svoboda, Odvaha, Zdraví a již zmíněná Udržitelnost. Například téma Odvahy na Střeleckém ostrově realizuje Čajomír s workshopy, Amnesty International s kampaní pro Bělorusko a Paddlefest, který nabízí nejen jedinečné spojení pohody u vody s živou muzikou sledovanou z paddleboardů, ale i další hodně dobrodružný program na vodě. Za návštěvu bude v sobotu rozhodně stát třeba také česko německá zóna s rozmanitým programem na téma nejen udržitelnosti, Skautský Institut s aktivitami na téma Svoboda, nebo udržitelná relax zóna dobra Asociace společenské odpovědnosti na Kampě. „Je těžké vybrat něco konkrétního, protože všechno je natolik unikátní a interaktivní, že bych spíše doporučila, ať všichni dorazí v sobotu již ráno, aby měli možnost vyzkoušet si toho co nejvíce! " doporučila nadšeně Kamila Buráňová, koordinátorka festivalu United Islands of Prague.