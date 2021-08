Ke shromážděným promluvily například jednička pražské kandidátky a někdejší kandidátka na prezidentku Jana Bobošíková a také členka Rady České televize Hana Lipovská, která vede kandidátku Volného bloku v Pardubickém kraji.

Bobošíková kritizovala to, že děti ve školách by měly na začátku školního roku podstoupit tři vlny plošného testování. Rodičům nabídla leták s formulářem odmítajícím očkování dětí a vyzvala rodiče, aby jej donesli ošetřujícím lékařům i do škol.

Na akci dohlížejí policisté

Předsedkyní strany je Jana Volfová, která byla na přelomu tisíciletí poslankyní za ČSSD a později působila v neparlamentních politických subjektech. Volebním lídrem je poslanec Lubomír Volný, který byl v minulých sněmovních volbách zvolen na kandidátce SPD Tomia Okamury, SPD později opustil. Shromáždění na Letné skončilo kolem 18.00, na akci dohlíželi policisté.

Jedna z účastnic nesla transparent s nápisem „Babiši, Babiši, píchej si vakcínu do myší". Řada lidí má státní vlajky a balonky s nápisem „Děti do škol bez podmínek". Na podporu strany na pódiu vystoupila například country zpěvačka Hana Lounová, zpěvačka Ilona Csáková a také zpěvák a skladatel Roman Horký.

Zájemci mohou podepsat petici

„Je to festival svobody a naší občanské síly," řekl účastníkům Volný. Lidé si mohli ve stáncích koupit třeba knihu Volného flákanec, která odkazuje na Volného potyčku s několika dalšími poslanci během jednání Sněmovny.

Zájemci také mohli podepsat petici za návrat dětí do škol bez testování a nošení roušek. Podle poslance Mariana Bojka, který je lídrem strany v Moravskoslezském kraji, už petici podepsalo přes 20 tisíc lidí a příští týden ji zástupci Volného bloku odevzdají do Sněmovny. Pro děti byl připraven skákací hrad.