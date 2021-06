Botanická zahrada v Troji již několik let spolupracuje s motýlí farmou ve Stratfordu nad Avonou. Odtud postupně po týdnech dorazí na 5500 kukel několika desítek druhů exotických krasavců.

„Těší mě, že můžeme návštěvníky opět pozvat do našeho unikátního skleníku Fata Morgana, na oblíbenou výstavu motýlů. Tyto výstavy se u nás konají už od roku 2004. V loňském roce se akce z důvodu uzavření skleníku v rámci protiepidemických opatření nekonala. Letošní ročník potrvá šest týdnů,“ zve na výstavu motýlů Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy a dodává: „Snažíme se o to, aby byl pobyt v našem skleníku pro návštěvníky příjemný a aby si motýlí krásu skutečně užili. Zatím platí opatření, která povolují v expozici maximálně 100 osob v jeden okamžik. Proto doporučujeme, aby si zájemci svou návštěvu akce naplánovali, ideálně na odpoledne všedních dnů."

Není třeba se bát

Návštěvníci se mohou těšit na oblíbené „soví motýly“ (Caligo atreus) nebo překrásné modré babočky rodu Morpho. „Na výstavě bude možno se seznámit s desítkami druhů motýlů z nejrůznějších koutů světa, například z Kostariky, Ekvádoru, Filipín a dalších zemí tropické oblasti. Nejhojněji jsou zastoupené jedovaté babočky rodu Heliconius. Jedovatý je také monarcha stěhovavý (Danaus plexippus). Jedovatí motýli mají výstražné barvy: červenou, oranžovou, žlutou střídající se s černou. I některé nejedovaté druhy se ale podobně maskují a chrání. Návštěvníci se nemusí bát, motýli jsou jedovatí pouze pro své predátory, přesto prosíme, aby na ně nesahali," upřesňuje Eva Smržová, kurátorka výstavy motýlů ve skleníku Fata Morgana.

Tropický skleník Fata Morgana hostí výstavu motýlů od 9. června do 18. července. Je otevřen vždy od úterý do neděle od 9 do 19 hodin. Na základě aktuálních opatření může být ve vnitřních prostorách v jeden okamžik maximálně 100 osob (1 osoba na 15 m² vnitřní plochy). Do celé Botanické zahrady Praha lze vstupovat pouze hlavními vchody, které jsou otevřené denně od 9 do 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit přímo v pokladnách, s ohledem na komfort návštěvníků však botanická zahrada doporučuje zakoupit vstupenky on-line. Zájemci mohou rovněž navštívit nový e-shop botanické zahrady, kde jsou kromě vstupenek k dostání i dárkové předměty.