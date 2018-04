Farmářských trhů se revitalizace náplavky nedotkne, slibuje pořadatel

Farmářské trhy na Rašínově nábřeží funguje už od roku 2010. Jejich provoz by neměly narušit ani plánované práce na výtoňském nábřeží a fungovat budou i nadále v běžné provozní době. Stavební práce na Rašínově nábřeží začaly 16. dubna a týkají se především kobek. Provozu samotné náplavky i trhů by se ovšem neměly dotknout zásadním způsobem. Farmářské trhy se tedy budou konat každou sobotu od 8 do 14 hodin.

„Plánovaná revitalizace náplavky by se farmářských trhů neměla nijak týkat, trhy se odehrávají na ploše, která není předmětem rekonstrukce. Bez omezení se odehrají i naplánované akce – tou nejbližší je degustační festival růžových vín a klaretů Růžový máj, který se bude konat mezi Železničním mostem a vyšehradskou skálou 19. května od 10 do 21 hodin,“ informoval média Jiří Sedláček ze spolku Archetyp. ČTĚTE TAKÉ: Farmářské trhy v metropoli startují, nabídnou bylinky i zabijačku Rekonstrukce se návštěvníků nedotkne Také magistrát hl. města informuje o tom, že by akce na Rašínově nábřeží měly být minimálně omezeny. „Omezení se týká pouze tří podniků a jen prostoru kobek a menšího místa před nimi. Z toho vyplývá, že se rekonstrukce návštěvníků prakticky nedotkne, a lidé si tak budou moci na náplavce užít provoz lodí i klasické akce, jako farmářské trhy nebo Primátorky,“ ubezpečuje mluvčí magistrátu Vít Hofman. K menšímu omezení ale přeci jen dojde. Bude se týkat prostoru u vstupu na farmářský trh, kde bude stavební zábor (cca 20 metrů čtverečných) před technickou kobkou číslo 4. Návštěvníky ani samotné stánky by to ale omezit nemělo. ČTĚTE TAKÉ: Oprava náplavky: Oblíbené festivaly jídla se musely narychlo odstěhovat

Autor: Redakce