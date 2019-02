/INFOGRAFIKA/ Přestože je zima ještě v plném proudu, některá farmářská tržiště v Praze už zahájila sezonu. Hned dvě z nich mají pro letošek velkou ambici zbavit se plastových obalů.

Do tašek z kukuřičného škrobu a bio rozložitelného nádobí budou nakupovat zákazníci na trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad. Poprvé vyzkouší tyto ekologické alternativy při zahájení sezony příští středu. Speciální tašky jsou podle organizátorů stoprocentně rozložitelné, a navíc pevnější než igelitky.

Kromě bio kelímků budou někteří prodejci používat i vratné kelímky. „Jejich přínos je značný, jeden vratný kelímek totiž může nahradit až tisíc jednorázových. Jsou také mnohem odolnější a lépe udržují teplotu,“ uvedl pořadatel trhu, kterým je Správa bytového majetku Prahy 3.

Ambici zbavit se plastů mají i na tržišti Náplavka. Jeho provozovatelé si to už mohli vyzkoušet na svém druhém trhu Heřmaňák, který funguje od podzimu 2017, a plasty jsou tam zapovězené po celou dobu. „Občerstvení bude v nové sezoně servírováno pouze na nádobí z přírodních materiálů, do porcelánu nebo do vlastních přinesených krabiček zákazníků. V průběhu letošní sezony chtějí organizátoři po dohodě s prodejci zahájit prodej v papíru, kterým nahradí plastové jednorázové sáčky,“ sdělila mluvčí trhů Náplavka Petra Ďurčíková.

Farmářské desetiletí

Doplnila, že už loni zavedli pořadatelé vratné kelímky na studené nápoje a letos je začnou používat i na teplé pití. Kelímek mohou zákazníci vrátit buď tam, kde jim do něho nalili, nebo ve kterékoliv z kaváren zapojených do systému Otoč kelímek.

Minulý týden zahájili na Náplavce už desátou sezonu. Počet prodejců se od prvního ročníku zhruba zčtyřnásobil a nyní se pravidelně pohybuje kolem 90 až stovky. „Pokusy realizovat na Rašínově nábřeží trhy už v minulosti proběhly, ale zkrachovaly. Na úplném začátku váhali i farmáři, někdy jsme je museli dlouho přesvědčovat,“ svěřila se spoluorganizátorka Šárka Sedláčková. Náplavku si prý vybrali kvůli tomu, že umožňuje farmářům přistavit chladicí auto, což je podstatné pro prodej čerstvých potravin.

Festival ambasád

Desátou sezonu rozjedou letos i na farmářském tržišti na Vítězném náměstí. „Zahájení plánujeme na začátek března, podle počasí,“ informovala za pořadatele Andrea Vodňanská. Letošní koncept trhů bude podle ní lehce upraven a oživen. „S důrazem na představení českých regionálních potravin a jejich dodavatelů, ekologii a vzdělávání dětských návštěvníků v našem projektu Malý farmář,“ popsala Vodňanská.

Návštěvníci dejvického farmářského tržiště se mohou i letos těšit na Festival ambasád, který se uskuteční v červnu a účastnit se ho bude přes pět desítek zemí. Pořadatelé trhů také zopakují Festival malých pivovarů, který měl loni premiéru.