Farmářské trhy nabídnou zabijačkové hody, slavnosti s vínem i řízkobraní

/INFOGRAFIKA/ Většina farmářských trhů bude v Praze v provozu až do konce roku, výjimkou jsou třeba tržiště na Tylově náměstí a u Anděla. Závěr sezony zpestří nejrůznější slavnosti, třeba u příležitosti vzniku republiky i otevření mladého vína.

Zákazníci, kteří byli zvyklí navštěvovat farmářské tržiště na Tylově náměstí, mají necelé tři týdny, než se pro tento rok uzavře. Letošní sezona bude ukončena 31. října. O dva týdny déle vydrží v provozu tržiště u Anděla. Prodejci ovoce, zeleniny a dalších potravin totiž musejí uvolnit místo pro vánoční trhy. Nové místo pro nákupy si musejí dočasně nalézt i lidé z Jižního Města. Kvůli rekonstrukci chodníku jsou totiž zhruba do poloviny listopadu přerušeny trhy u Komunitního centra Matky Terezy.

TRH U PALMOVKY TEPRVE STARTUJE

Oproti tomu prodej v Libni se teprve rozbíhá a nově otevřené tržiště pod Libeňským zámkem si hledá první pravidelné zákazníky. Prodejními dny jsou středa a sobota. „V Praze 8 funguje několik farmářských trhů, ať již na Karlínském náměstí, v Čimicích nebo na Ládví. Mám za to, že i Libeňáci si své trhy zaslouží,“ pronesl při otevření starosta osmičky Roman Petrus.

Většina provozovatelů předpokládá, že pokud to počasí umožní, bude prodej pokračovat až do konce roku. Na podzim připravili klasické i méně tradiční slavnosti, kterými chtějí zákazníkům nákup zpříjemnit. Tento týden bude hned na několika místech zasvěcen řízkům. Ve čtvrtek se koná na modřanském trhu klobásobraní, jehož nedílnou součástí bude i prodej smažených řízků. Řízkobraní pak mohou zájemci navštívit v sobotu na karlínském i spořilovském tržišti. Na druhém jmenovaném je do konce roku v plánu ještě také soutěž v pojídání švestkových knedlíků a zabijačka.

PŘES PĚT TISÍC LAHVÍ VÍNA

Oslavit se zákazníky výročí republiky se rozhodli organizátoři trhů na Vítězném náměstí. „Chystáme speciální ‚trh‘ v rámci oslav 100 let Československé republiky,“ informovala za pořadatele mluvčí Andrea Vodňanská. Akce se bude konat v neděli 28. října v Dejvické ulici.

Na náplavce Rašínova nábřeží nebudou v neděli 11. listopadu chybět pečené svatomartinské husy, mořské lahůdky ani mladá vína. „Na akci představí svá mladá vína 30 českých a moravských vinařství, která dovezou kolem 5500 lahví. K dispozici budou také tichá vína a pro zahřátí oblíbený svařák,“ slíbil Jiří Sedláček ze spolku Archetyp, který farmářské trhy Náplavka provozuje. Nalévat se nebude do jednorázových kelímků, nýbrž do sklenic, které tvoří součást degustačního setu.