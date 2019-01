Praha – Známý český písničkář Jaroslav Hutka bude zpívat na Praze 2 hned tři dny za sebou. Jeho příznivci si ho tak budou moci vychutnat nejen při vernisáži fotografií Alana Pajera s názvem Václav Havel – občan a prezident, ale i na obecním úřadě na náměstí Míru a v Grottě na Grébovce.

Jaroslav Hutka | Foto: DENÍK/Archiv

První vystoupení bude mít ve čtvrtek 6. září od 18 hodin na Novoměstské radnici při příležitosti slavnostního otevření výstavy fotografií. Na obecním úřadě na náměstí Míru zazpívá hned druhý den v pět hodin odpoledne a v sobotu vystoupí v jeskyni Grotta už v půl třetí. Pak bude koncertovat ještě v Plzni a Dlouhé Třebové, než se znovu vrátí na Prahu 2, aby 25. září v osm večer zazpíval v klubu Rybanaruby.

Dosavadní kariéra Jaroslava Hutky

Jaroslav Hutka působí jako písničkář už od roku 1966, o šest let později spoluzaložil písničkářské sdružení Šafrán. V roce 1977 mu bylo zakázáno veřejně vystupovat a podepsal Chartu 77. V říjnu následujícího roku se usadil v holandském Rotterdamu. V zahraničí pokračoval ve své umělecké činnosti, vydával „elpíčka", ale i soubor fejetonů a založil tam vydavatelství Fosil, ve které vydal řadu magnetofonových desek se svými písněmi.

26. listopadu 1989 se vrátil do Čech a ještě téhož dne vystoupil na Letenské pláni, kde se konala demonstrace. Od svého návratu nejenže vydal další LP desky a CD, jako například: Návrat a Novinové sloupy, ale vyšlo mu i pět knih. V roce 2007 složil kontroverzní písničku Udavač z Těšína, která byla reakcí na někdejší spolupráci s StB Jaromíra Nohavici. Velmi aktivně se účastnil nejen uměleckého, ale i politického života. Dvakrát kandidoval do Poslanecké sněmovny (2002, 2006) a v roce 2004 i do Evropského parlamentu.

V současné době zasedá v předsednictvu Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj a je členem Čestné rady občanského sdružení Děti Země. Píše prózu i poezii, zpívá jak své vlastní písně, tak i ty od jiných autorů a lidové. Vystupuje s kytaristou Radimem Hladíkem.

Kdy a kde v září vystoupí

6. září v 18:00 při vernisáži fotografií Alana Pajera: Václav Havel - občan a prezident na Novoměstské radnici

7. září v 17:00 na obecním úřadě na náměstí Míru

8. září ve 14:30 v jeskyni Grotta v Grébovce

25. září ve 20:00 v klubu Rybanaruby

Kateřina Alexandra Vyternová