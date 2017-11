Facebook slibuje čelit nenávistným příspěvkům, moc to ale nedělá

Uveřejnění fotografie prvňáčků z jedné třídy teplické základní školy vyvolalo vůči těmto dětem vlnu nenávisti. V rámci projektu Deníku Moje první školní tablo, při němž se fotí prvňáčci po celé zemi a jejich snímky pak zveřejňuje regionální Deník, si fotku na památku pořídila v novinách i první třída Základní školy Plynárenská v Teplicích. Ta je složená převážně z romských, vietnamských a arabských dětí.

Fotku sdílela facebooková komunita Neklan, jež ji uvedla ve známost u rasistické online komunity. Následovala smršť nenávistných komentářů. To vyvolává otázku, jak moc si umí sociální síť s nenávistí poradit.

ČEŠI SÍŤ NEZAJÍMAJÍ

Podle obecných pravidel Facebooku, která jsou veřejně dostupná na stránkách jeho podpory, nejsou podobné komentáře, jaké se objevily pod fotkou (dětem na nich různí anonymové vyhrožovali i fyzickou likvidací) uživatelům povoleny (viz box). Porušení těchto zásad lze oznámit pomocí speciálního formuláře. „Když je někdo nahlášen, záležitost prověříme a odebereme všechno, co porušuje zásady komunity na Facebooku,“ tvrdí v obecné deklaraci tato síť.

V tomto případě se dlouho nedělo nic. Až po řadě hodin Facebook zrušil na základě podnětů alespoň zmíněnou stránku Neklan.

Získat odpověď, kdo, jak a na jakém podkladě rozhoduje ve Facebooku o odebrání příspěvků, je složité. Jeho e-mailové odpovědi vznikají automaticky.

„Facebook by měl nenávistné projevy mazat, ale většinou to nedělá, protože neumí česky. Po světě má dvě miliardy uživatelů a na českém trhu má nulový zájem. Nahlášení většinou řeší jen automatizované roboty,“ uvádí odborník na sociální sítě Daniel Dočekal. Připomíná i to, že síť nemá v Česku zastoupení a před pěti lety zrušila globálně i tiskové oddělení.

„V případě teplické školy by měla jednat především policie,“ doplňuje Dočekal.

Ta teplická začala věc opravdu prověřovat. Prověřování dané věci povedeme v několika liniích. Konkrétní kroky ale v průběhu vyšetřování sdělovat nebudeme,“ sdělil Deníku policejní mluvčí Daniel Vítek.

NEPODCEŇUJTE DĚTI

Jiný úhel pohledu poskytl k této věci český marketingový odborník Martin Jaroš, který s celou rodinou působí už několik let v arabských zemích, a poznal tak podobný problém z druhé strany.

„Když jsem šel do Kataru, náš největší problém byly školy. V té době bylo kvalitních málo, kdežto cizinců moc, takže na mezinárodní základky se čekalo i dva roky. Školy si mohly své žáky a rodiče vybírat – a taky si vybíraly. My jako rodina jsme byli v tomto boji za losery (smolaře),“ napsal na svém facebookovém profilu Jaroš.

„Chodil jsem od školy ke škole. Viděl jsem na tvářích ředitelů, že pro ně nejsme atraktivní. Z našich jmen viděli, že jsme nějací Poláci nebo co. Naše děti tehdy neuměly anglicky ani pípnout. To znamená, že by ve třídě potřebovaly asistentku, což je pro školu dodatečný výdaj. Nebyli jsme pro ně zajímaví, a oni nám to dávali najevo. A proto chci říct vám všem, kteří třeba jen na sekundu podceňujete nějaké dítě, že má třeba bulharské nebo arabské nebo romské nebo vietnamské jméno – jste svině,“ napsal Jaroš.

Co říkají pravidla Facebooku?

* Nebudete zveřejňovat nenávistné projevy, výhrůžky nebo podněty k násilí.



* Za nenávistný projev, jehož zveřejnění je zakázáno, považuje Facebook obsah, který si vybírá za cíl osoby na základě skutečné či domnělé rasy, etnika, národnosti, náboženství, pohlaví, nebo genderové identity, sexuální orientace, zdravotního postižení či nemoci.