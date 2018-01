Miloslav Ludvík rezignoval na funkci předsedy pražské ČSSD. Nahradí ho Pavlík

Novým předsedou pražské ČSSD je Petr Pavlík. Rozhodli o tom delegáti na dnešní krajské konferenci strany. Pavlík byl jediným kandidátem a svůj hlas mu v tajném hlasování dalo 127 delegátů. Ve funkci tak vystřídal bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, který dnes na konferenci rezignoval.

Ludvík složil svoji funkci na dnešní konferenci. Svůj post nabídl k dispozici spolu se členy krajského výkoného výboru po podzimních volbách do Sněmovny, ve kterých ČSSD získala v Praze 5,57 procenta hlasů.

„Stav pražské organizace, tak jak se to vyvinulo, je v tuto chvíli opravdu takový, že já tam být v žádné funkci nemůžu a nechci. Dokud nebude jeden hlas každého člena roven a každý člen nebude mít šanci něco ovlivnit, tak to nemá smysl. Ty uzavřené dohody, to je prostě to, co tuhle stranu jednou zničí," uvedl dnes Ludvík. Narážel tak na spor při loňském sestavování kandidátky pro volby do Sněmovny. Těsná většina členů totiž odmítla jeho kandidaturu a dala přednost Petru Dolínkovi.

Zastával pozici ministra

Miloslav Ludvík se stal předsedou pražské ČSSD v roce 2014. O dva roky později funkci obhájil a mandát mu měl skončit na konci letošního roku. V minulém období zastával pozici ministra zdravotnictví, kvůli které se loni v lednu vzdal funkce pražského zastupitele.