Praha - Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček a jeho kolegové Eva Vorlíčková a Milan Růžička po loňském odchodu z TOP 09 opustili i zastupitelský klub strany. Vytvořili klub Nezávislých. Řekl to Hudeček, který v pátek rozhodnutí oznámil kolegům z klubu. Odchod zdůvodnil tím, že rozšířil aktivity ve vědecké a pedagogické oblasti. Vstup do jiné strany neplánuje, uvedl Hudeček.

Tomáš Hudeček při ustavujícím zasedání pražského zastupitelstva. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

V rámci pražského zastupitelstva tak vznikl osmý klub. Důvodem odchodu tří nezařazených zastupitelů bylo podle některých zdrojů vyjednávání TOP 09 o možném vzniku nového koaličního uskupení. Jasně profilovaný klub TO 09 by se totiž mohl stát partnerem pro některou ze stran stávající koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. Oficiálně to ale nikdo komentovat nechce.

„Jestliže byl dosud klub TOP 09 a nezávislých politickými oponenty interpretován jako nečitelný, vznikají tímto krokem dvě jasně vyprofilované entity, a to klub TOP 09 a klub Nezávislých," uvedl bez dalšího komentáře předseda klubu TOP 09 Václav Novotný.

Současná koalice má v 65 členném zastupitelstvu těsnou většinu jednoho hlasu. Opoziční TOP 09 a ODS se nedávno neúspěšně pokusilo na mimořádném zastupitelstvu odvolat primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO).