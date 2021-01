Městská část Praha 3 zajistila ve spolupráci s Nemocnicí Sv. Kříže očkovací místo, kde lze podat vakcínu až 400 osobám denně. Špitál se oficiálně přihlásil do registru očkovacích míst a zažádal o vakcíny.

Radnice Prahy 3 požádala o schválení nového očkovacího místa v Nemocnici Sv. Kříže. | Foto: MČ Praha 3

„Nechceme, aby se senioři starší osmdesáti let tlačili ve velkokapacitních očkovacích místech. Je proto třeba rychle zřizovat další,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Rut. Radnice proto žádá krajského koordinátora a ministerstvo zdravotnictví, aby nové očkovací místo co nejrychleji schválili, zařadili do centrálního rezervačního systému a uvolnili do něj vakcíny.