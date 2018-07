Expert: Volební hesla v ulicích Prahy jsou nudná a nekonkrétní

Dva a půl měsíce před pražskými komunálními volbami má viditelnou kampaň v ulicích přibližně polovina z širšího okruhu favoritů. Hnutí ANO, Piráti nebo Zelení se k vizuálnímu lákání voličů chystají.

Dva nejsilnější středopravicové subjekty už naopak mají instalované billboardy i poutače menších rozměrů delší dobu. Několik týdnů lemují Jižní spojku či eskalátory ve stanicích metra bannery ODS s hesly Zpovykaní Pražáci volí ODS nebo Bolševická vládo, Praha není stádo.

„Jsou to pubertální výkřiky a obrat se zpovykanými Pražáky není z komunikačního hlediska vůbec vhodně zvolený. Pokud někomu unikly ony ožehavé výroky Adriany Krnáčové, může si ten slogan vyložit jako urážku pražských voličů ODS. Působí to jako vyřizování účtů s hnutím ANO a opomíjení samotných voličů, kteří chtějí slyšet, co s Prahou dál,“ podotýká specialista na politický marketing a šéfredaktor serveru mam.cz Filip Rožánek. Ten ale nešetří ani ostatní.

„Proklamace o profesionální správě města, kterou slibuje koalice TOP 09, STAN, lidovců a dvou menších stran, to je absolutní nuda. Naprosto obecné sdělení bez jakékoliv emoce, které neříká nic ani o dvojici vyretušovaných lídrů na fotce. Ta je navíc jasně vyrobená ve Photoshopu a parkoviště v pozadí není z Prahy, ale z fotobanky,“ upozorňuje Rožánek.

Informačně plytká je podle něj i věta na několika málo billboardech, s nimiž prozatím vyrukovala ČSSD. Volební lídr Jakub Landovský na nich sděluje: „Všichni slibují, ale mě zajímají problémy Pražanů.“ Podle Rožánka nemá volič příliš důvodů věřit, že se všeobecně málo známý syn slavného otce o jejich problémy zajímá víc než kdokoliv jiný.

„Z bídy hesel paradoxně svou věcností vyčnívá to od krajně pravicové SPD, která slibuje tisíc bytů ročně. Jak je ale u Okamurovců zvykem, dávají to nelogicky do souvislosti s referendem,“ dodává Filip Rožánek.

Hnutí ANO start kampaně teprve chystá a odmítá k tomu sdělit podrobnosti. V komunálních a senátních volbách hodlá celkem utratit 150 milionů korun.

Léto brzdí kampaň

Ani ODS s exprimátorem Bohuslavem Svobodou v čele kandidátky prý ale ještě v kampani nevytáhla všechny trumfy.

„Primárně se zaměřujeme na kontaktní kampaň. Vizuály kampaně jsou součástí strategie a dopředu je zveřejňovat nebudeme,“ informuje za pražské občanské demokraty Václav Smolka. Formace Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU, LES, Demokraté Jana Kasla) pak slibuje předložit účet za kampaň po volbách. „Už teď je ale jisté, že naše investice nebudou v porovnání s některými jinými stranami příliš vysoké,“ říká PR zástupkyně uvedené koalice Karolína Pelikánová.

Maximálně jednotky milionů korun chce utratit ČSSD,. „Horká fáze vyjde na září a říjen, nicméně již v srpnu bude navýšen počet outdoorových ploch a rozšíří se kontaktní kampaň v ulicích. Důraz dáváme na osobní kontakt s voliči. Chceme jim přiblížit naše priority, jako je dostupné bydlení nebo MHD zdarma,“ konstatuje volební manažer pražské ČSSD Lukáš Henzl.

Zaplní i sociální sítě

Zelení plánují utratit za předvolební marketing půldruhého milionu korun. „Nebudou chybět billboardy, reklama v metru a také na tramvajích. Současně budeme mít reklamu na sloupech veřejného osvětlení. Hesla již máme připravena. Současně budeme také mít silnou kampaň na sociálních sítích i v rámci video spotů,“ přibližuje stranický kandidát na primátora Ondřej Mirovský.

Budou vidět v ulicích

Piráti počítají s přibližně dvojnásobnými náklady oproti Zeleným a s kampaní začali zatím jen online. „Co se týče outdooru, plánujeme jen plakáty na lampy a reklamu na LED displejích. Jednak neradi oblepujeme město, jednak je outdoor poměrně drahý, a už tak je nejvyšší položkou v našem rozpočtu. Vedle internetu půjdeme cestou kontaktní kampaně. Stovky dobrovolníků budou rozdávat naše Pirátské listy, kde představíme kandidáty a program,“ upřesňuje předvolební strategii volební manažer Pirátů Štěpán Štrébl.

Hnutí Praha sobě se také koncentruje na komunikaci dobrovolníků s lidmi v ulicích. „Plánujeme využití menších reklamních ploch. Billboardy, koblihy nebo pomeranče používat nebudeme. Za kampaň hodláme utratit několik milionů korun, které získáváme převážně od drobných dárců. O oslovujeme i možné větší donátory,“ říká za hnutí Praha sobě mluvčí Julie Kochová.

Billboardy s volební tématikou ještě rozmístí v metropoli v omezeném množství také ambiciózní hnutí Pro Prahu/Starostové pro Prahu anebo komunisté. Nemalý počet billboardů si zaplatil i miliardář Pavel Sehnal, kterého od investice neodradily ani poslední volební debakly se staronovou značkou ODA.