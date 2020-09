Havlíček dále řekl, že v Íránu, kterým expedice projížděla od června, byli zřejmě pod dohledem policistů a tajných služeb. Důvodem pro nucené opuštění země mohl být červnový incident, kdy byli členové expedice zatčeni, neboť pořizovali záběry dronem na místě, kde je to zakázáno. I to tak mohlo mít vliv na to, proč se jim nepodařilo prodloužit víza.

Po zamítnutí víz podle Havlíčka přicházelo v úvahu několik variant. Možné přesuny do Afghánistánu a severního Iráku cestovatelé zhodnotili jako „nepříliš lákavé“. V úvahu přicházel ještě přejezd do Ázerbájdžánu. Nakonec však nechali auta v Íránu a odletěli domů.

Cestovatelé dále uvedli, že Tatra i doprovodné vozidlo se nyní plaví do Ruska, kam by měla dorazit v pátek. Expedice se tak nyní snaží rychle sehnat víza, aby se v Rusku mohli o auto postarat. Jednak proto, že parkování v přístavu je podle Havlíčka velmi drahé, také by však rádi v Rusku ještě letos objeli menší okruh. Pak tam auta zazimují a vrátí se na pár měsíců do Česka.

Havlíček zopakoval, že počátkem března chtějí s dalšími takzvanými dočasnými členy vyrazit na cestu Ruskem a postsovětskými zeměmi. Už dříve ČTK řekl, že odpustit si cestu státy, do kterých se letos kvůli koronaviru nedostali, by byla škoda. Tuto etapu pak ukončí ve Vladivostoku, odkud se přeplaví do Jižní Ameriky. To bylo přitom v plánu už na letošní říjen.

Cesta se protáhne o rok

Právě ohledně itineráře výpravy cestovatel uvedl, že se původně tříletá cesta kvůli překopání plánů zřejmě stane čtyřletou. Po Jižní Americe, která přijde na řadu až v roce 2022, expedice pomýšlí i na cestu Severní Amerikou, závěr výpravy pak chtějí věnovat Africe. Podle původního plánu nyní měli být v Mongolsku.

Ohledně výdajů navíc Havlíček uvedl, že všechny šly z jeho zdrojů. Jak moc se dosud výprava prodražila, však podle Havlíčka dosud není možné odhadnout. Řekl také, že při expedici zůstala naprostá většina plánovaných dočasných členů. Vyjádřil se i k rozkolu se spoluzakladatelem expedice Petrem Holečkem. Havlíček uvedl, že Holeček od půlky března není členem expedice a záležitosti ukončení spolupráce řeší obě strany přes právníky.

Podle Havlíčka letos expedice splnila všechny závazky, které měla vůči svým partnerům. Mimo jiné připravila z půlroční cesty seriál.

Expedice Tatra kolem světa 2 začala 22. února v Praze. Kvůli koronaviru zůstali cestovatelé čtvrt roku v Turecku, v červnu se přesunuli do Íránu. Expedice odkazuje na výpravu Tatra kolem světa, která začala v roce 1987 a skončila na jaře 1990. První expedice doplatila na změnu režimu, neboť zájem o cestu v důsledku událostí roku 1989 opadl.