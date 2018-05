Exotické ovoce i výstava Naši Latinos. Jiřák se promění v Latinskou Ameriku

Vnitrostátní přepravce přijme řidiče s oprávněním sk. B pro vozidlo Mercedes Sprinter na hlavní pracovní poměr, přeprava pro toto vozidlo je 4x v týdnu a pouze v ČR. Pro sjednání osobní schůzky volejte na MT 725 715 825 v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod.

Úředníci v oblasti daní 202184 - odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovacího I. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17360 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. 7. 2018., Služební místo je zařazeno do 9. PT., Služba zahrnuje zejména: , - správu daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů , fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,, - provádění řízení, postupů a úkonů podle daňového řádu,, - správu osobních daňových účtů., Nabízíme: , -stabilní zaměstnání ve státní správě v přátelském kolektivu;, -zajímavou a kvalifikovanou činnost, která je dle náročnosti ohodnocena zvláštním příplatkem; , -možnosti zvyšování odborné kvalifikace; , -pružnou pracovní dobu;, -25 dní dovolené, 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování a další zaměstnanecké benefity.. Pracoviště: Finanční ú)řad pro hl. m. prahu, územní pracoviště prahy 11 - jižní město, opatovská 964/18, praha 415, Opatovská, č.p. 964, 149 00 Praha 415. Informace: Petra Nykodýmová, +420 225 289 303.

Hasiči podnikových sborů Hasič k podnikové jednotce. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu:Praha , kontakt: Jana Petriková, tel.:261172542, , Požadujeme:, - SO vzdělání nebo ÚSO, - odborná způsobilost ve smyslu Vyhl. Č. 247/2001 Sb. (NOV – Nástupní odborný výcvik), - zdravotní a fyzická způsobilost , , Nabízíme:, - zázemí stabilní a silné společnosti, - místo výkonu práce u metra C – stanice Vyšehrad, - 5 týdnů dovolené, - stravování s příspěvkem zaměstnavatele, - možnost parkování v zaměstnaneckých garážích za zvýhodněné ceny, Nástup: dle dohody, , Strukturovaný životopis zasílejte na adresu: jana.petrikova@praguecc.cz. Pracoviště: Kongresové centrum praha, a.s., 5. května, č.p. 1640, 140 00 Praha 4. Informace: , .