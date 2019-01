Praha - Lidé oceňují především široké možnosti, ale vadí jim doprava a kriminalita. A co by mělo splňovat ideální město?

IDEÁLNÍ MĚSTO? To ne, ale žije se tu dobře. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Hlavní město Česka patří mezi čtrnáct světových metropolí, ve kterých se uskutečnil rozsáhlý průzkum o způsobu života obyvatel ve městech.

A jak Praha dopadla?Z výzkumu vyšla jakoměsto, kde se dobře žije.

Netradiční průzkum si nechala vypracovat společnost Veolia Environnement a kromě Prahy byli dotazováni obyvatelé Alexandrie, Berlína, Chicaga, Londýna, Los Angeles, Lyonu, Mexika, New Yorku, Paříže, Pekingu, Šanghaje, Sydney a Tokia. Cílem bylo lépe poznat, jaké vazby pojí lidi k jejich městu a co od života v něm očekávají, si nechala vypracovat.

Podle výsledků, které má Deník k dispozici, je 76 % Pražanů s městem spokojeno, chtěli by zde zůstat a vychovávat tu své děti.

Z průzkumu dále vyplynulo, že lidé na životě v české metropoli oceňují především svobodu, která jim poskytuje široké možnosti osobního i pracovního vyžití. Zároveň však sdělili, že svobody je možné si užívat, jen pokud je možné si na ni dobře vydělat.

Problémy s parkováním

„Pražané také na zdejším životě oceňují, že jim metropole poskytuje dostatek příležitostí pro trávení volného času, tedy sportovního a kulturního vyžití, možnosti zábavy a s tím spojené setkávání s přáteli a seznamování se s novými lidmi,“ komentovala pro Deník výsledky Marcela Dvořáková ze společnosti Veolia Voda.

V Praze méně než v jiných zkoumaných městech lidé pociťují samotu, úzkost nebo se potýkají s anonymitou města.

Jaký je váš názor na Prahu jako místo pro život? Hlasujte v anketě napravo.

Průzkum kromě pozitivních výsledků také odhalil oblasti, které Pražanům vadí. „Kvalitu života v Praze by mohly zlepšit nižší životní náklady, snížení kriminality a zlepšení životního prostředí,“ pokračovala Dvořáková. V průzkumu byl nejčastěji jmenován problém s parkováním.

Ideální město

Přesto se obyvatelé české metropole dívají na její budoucnost optimisticky. Také se zjistilo, že méně než v jiných městech lidé pociťují samotu, úzkost nebo se potýkají s anonymitou města.

Po vyhodnocení výsledků průzkumu z celého světa zkusili zadavatelé průzkumu poskládat dohromady ideální podobu města.

Ukázalo se, že do mozaiky přispěla i Praha. Podle respondentů by ideální město mělo skloubit životní prostředí Sydney a Chicaga, městskou hromadnou dopravu Tokia, hospodářskou dynamiku Šanghaje a Pekingu, kulturní nabídku Paříže, rozmanitost obyvatel New Yorku, čistotu Los Angeles, zábavu a lásku Alexandrie, snadnost seznamování Berlína a také architekturu Prahy.

Průzkum o způsobu života obyvatel ve městech

- 14 evropských metropolí včetně Prahy

- dotazováno 8 608 osob, z toho v Praze 606 respondentů ve věku 15 až 70 let

- rozhovory realizovány osobním rozhovorem tazatele s respondentem