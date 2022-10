Vzniklo v Praze v podobě Evropského politického společenství nějaké nové uskupení, jakási Evropská unie plus? A k čemu účast 44 zemí EU a jeho okolí na jednání v Praze bude?

Jde o významný moment v evropské historii, jehož význam zřejmě teprve doceníme. Země, které se v Praze sešly, spojuje respekt k západním hodnotám, odpor proti agresi Ruska na Ukrajině a snaha se dohadovat na klíčových strategických věcech pro celý evropský kontinent. Vše vypadá na to, že se ze summitů stane pravidelná záležitost a Praha jako místo, kde se odehrála první schůzka, vstoupí do dějin.