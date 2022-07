Evropská kosmická agentura si vybrala svoje místo v Praze na Palmovce

ČTK

Budoucí sídlo centrály Agentury EU pro kosmický program (EUSPA) na pražské Palmovce pomůže jejímu růstu a přitáhne do Česka větší zájem zahraničí. To pomůže zvýšit i inovační a technologickou úroveň země, řekl dnes novinářům předseda správní rady agentury Václav Kobera. Do centra Nová Palmovka by se agentura mohla ze svého současného sídla v pražských Holešovic přesunout do tří let. Nové prostory pro ni připraví pražský magistrát, který v této souvislosti v pondělí podepsal s ministerstvem financí smlouvu o smlouvě budoucí.

Nedostavěná budova projektu Centrum Nová Palmovka. | Foto: ČTK