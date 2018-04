Eskalátory ze stanice metra Veleslavín se rozjedou přesně za týden

Zatímco pověrčiví jedinci v pátek třináctého raději nevylézají z postele, pražský dopravní podnik (DPP) chystá velkou slávu. Po třech letech od otevření prodloužení trasy metra A zprovozní příští týden ve stanici Veleslavín pohyblivé schody. Ty jsou zabudovány do současného pevného schodiště vedoucího k autobusovému terminálu.

Chybějící eskalátor byl často terčem kritiky, od stanice totiž jezdí autobusy MHD na letiště. Letiště na Veleslavín v minulosti dokonce vyslalo portýry, aby lidem nosili kufry.

? Eskalátory na Veleslavíně se již vyklubaly. Otevřeny budou v pátek 13.4., tedy za týden. ? pic.twitter.com/efIelI3nha — PID (@PIDoficialni) 6. dubna 2018

"Nové eskalátory musí ještě 12. dubna 2018 projít nutnými kontrolami. Pokud vše dopadne dobře, tak je v pátek 13. dubna zprovozníme," uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková pro České noviny. Náklady byly před zahájením stavby odhadnuty na 33 milionů korun.

Otázky nad kapacitou

Jenže už na první pohled eskalátory vzbuzují řadu otazníků. Opravdu zlepší výstup z metra? "Pohyblivé schody jsou totiž na Veleslavíně užší, než na které jsme v metru zvyklí. Při pohledu na fotografii se zdá být nereálné, aby se na jeden schod vešly vedle sebe dvě osoby. A to ať za stojícího stavu, nebo za situace, kdy po levé straně eskalátorů jsou Pražené zvyklí chodit, oproti tomu na pravé straně stát. Úzkým profilem se razantně snižuje kapacita eskalátoru," zamýšlí se odborník na pražskou hromadnou dopravu Ondřej Matěj Hrubeš na svém webu mhd86.cz.

"Škoda, že se tenkrát nerealizoval projekt kapacitního autobusového terminálu v podzemí. Ten aby vyřešil nejen problém s eskalátorem, ale i s kapacitou autobusového nádraží, která je v současnosti nedostatečná," dodává.

Město řešilo v minulosti kromě eskalátoru další varianty. Jednou z nich byla stavba pohyblivého pásu, na který by si cestující dali kufry a vystoupali po vedlejším pevném schodišti. Podle tehdejších propočtů měl projekt vyjít na tři miliony. Další možností bylo vybudování výtahu z vestibulu na povrch. Jeho stavba by vyšla na asi osm milionů korun a trvala by devět měsíců.