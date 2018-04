Eskalátory ve stanici metra Veleslavín se rozjedou v pátek. Splnily testy

Nové eskalátory ve stanici metra A Nádraží Veleslavín splnily testy a pražský dopravní podnik je spustí už v pátek ráno. Ve čtvrtek o tom informovala mluvčí DPP Aneta Řehková.

Řízení o uvedení do zkušebního provozu proběhlo úspěšně," uvedla Řehková s tím, že náklady na stavbu ještě nejsou vyčísleny. Pohyblivé schody budou spuštěny současně se začátkem denního provozu.

Další varianty

Na Veleslavíně přestupují cestující z Letiště Václava Havla na autobusovou linku 119. Přitom původně zde neměl přestupní terminál být. Tehdejší vedení města rozhodlo, že trasa linky A bude končit u nemocnice v Motole.

Město kromě eskalátorů zvažovalo další varianty, jako byla např. stavba pohyblivého pásu, na který by cestující dali kufry a sami pak stoupali po pevném schodišti. V plánu byla i výstavba výtahu, který by vedl z vestibulu na povrch. Jeho výstavba by však stála osm milionů a trvala by devět měsíců.