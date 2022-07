Dva v jednom

Rosenberg jí podle očekávání vtiskl tehdy velice módní funkcionalistický ráz. Některé části původního vybavení se zachovaly dodnes: prodejní pult, vitríny na vystavování laskomin i stoly a židle, které jsou památkově chráněné.

Erhartova cukrárna je tak jedinou stále fungující prvorepublikovou cukrárnou v zemi s dochovaným funkcionalistickým mobiliářem. Správně bychom měli psát "cukrárna" i "kavárna". Zatímco do cukráren chodily za První republiky hlavně ženy, muži preferovali spíše soukromí a útulnost kaváren. Erhartovi se povedlo spojit obojí – nabízel jak výborné zákusky z domácích surovin, tak i různé druhy kávy. Narozdíl od řady jiných proslulých pražských podniků se ten jeho může pochlubit nepřerušenou tradicí. Přežil temné období nacistické okupace a doba jeho největší slávy trvala až do konce 40. let.

Jediné, co chybí, jsou recepty

Komunisté však původního majitele vyhnali a podnik byl znárodněn. Fungoval sice bez omezení, ale nebyl příliš udržován. Interiéry tak již v 90. letech zoufale volaly po rekonstrukci. V roce 2007 se Praha 7 rozhodla cukrovou oázu opravit na vlastní náklady a svěřit novému provozovateli, kterým se stala firma Sugar Cube. Jediné, co Erhartově cukrárně dnes chybí k dokonalosti, jsou původní recepty. Žádný z nich se bohužel nedochoval. Špičkový italský cukrář, kterého si provozovatelé Robert Buchner a Pavel Procházka najali, vymyslel zbrusu nové, nabídku pak doplnila manželka pana Procházky. Svou vlastní invenci kombinuje se starodávnými recepty po generaci našich babiček ze všech koutů Evropy. Pražané i turisté si podnik tak oblíbili, že jeho pobočky nyní najdeme i na Vinohradské třídě i ve Vodičkově ulici.