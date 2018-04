Epidemie spalniček kosí lékaře i záchranáře. Nemocných dětí přibývá

/INFOGRAFIKA/ Kvůli zákeřné spalničkové infekci uzavřela motolská nemocnice urgentní příjem a má v karanténě tři desítky lékařů a sester, záchranné službě momentálně chybí osmnáct zaměstnanců. Akutní případy přebírá například Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích, záchranáři prý zatím výpadek zvládají.

Mezi nemocnými je v hlavním městě nakaženo 37 dospělých. Číslo však může být reálně mnohem vyšší, protože infekci mohou zaměňovat za nachlazení a nepřikládat jí takový význam jako u dětí. Z dětských pacientů, kteří prodělávají infekční onemocnění, jsou nejvíce zastoupeny dvouleté děti. Největší nebezpečí představují spalničky pro nejmenší děti, u nich je největší riziko závažných neurologických komplikací.

Očkování má ochránit populaci

Na vzniklé situaci může mít podíl také klesající proočkovanost populace. To potvrzují i snižující se čísla, která se pohybují kolem 90 procent, za ideální stav přitom lékaři považují 95 procent.

Neočkovaní představují i nejvíce zastoupenou skupinu mezi dospělými, v podstatně menší míře jsou pak zastoupeni i lidé naočkovaní pouze jednou dávkou očkovací látky. „Proočkovanost populace, která neumožní šíření nemoci, tak má chránit zejména nejmenší děti,“ vysvětluje Hana Cabrnochová, místopředsedkyně vakcinologické společnosti.

I to byl podle ní jeden z důvodů, proč se povinné očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám posunulo v očkovacím kalendáři mezi 13. a 18. měsíc. Část rodičů ale očkování odmítá do doby, než má potomek nastoupit do školky, kde je vyžadováno jako podmínka pro přijetí.

Nákaza přichází z Ukrajiny

Celkem patnáct nemocných osob pochází z Ukrajiny, což podle Cabrnochové komplikuje přístup k jejich zdravotní dokumentaci, lékaři se často mohou spolehnout pouze na to, na co si sami pacienti nebo jejich rodiče vzpomenou.

Kvůli zvýšenému počtu nakažených spalničkami již začala zdravotnická zařízení testovat své zaměstnance na protilátky a případně přeočkovávat. V Motole dočasně uzavřeli celé jedno oddělení.

„Ve Fakultní nemocnici Motol se nám bohužel vyskytl případ u jednoho ze zaměstnanců v rámci urgentního příjmu, což nám poměrně komplikuje situaci,“ uvedl k situaci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tato opatření mají zabránit opakování situace z roku 2014, kdy se nákaza spalničkami šířila v Ústeckém kraji nejvíce právě mezi zdravotníky.