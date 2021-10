Nejhůře je na tom z městských firem dopravní podnik. Má sice uzavřené dlouhodobé kontrakty s dodavateli, obává se však, že by je mohli vypovědět. Jak v úterý dopravní podnik informoval v tiskové zprávě, nákup silové elektřiny a plynu je teď hlavním tématem, které jeho vedení řeší. Ty nakupuje na pražské energetické burze formou průběžných nákupů po menších objemech.

„Díky této nákupní politice se nám dařilo vyrovnávat menší a předvídatelné výkyvy cen elektrické energie na trzích. Nicméně od srpna se trh s elektřinou chová naprosto nepředvídatelně, predikce z večera ráno neplatí, ceny několikrát překonaly historické rekordy,“ postěžoval si ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Skokové zdražení elektřiny se do růstů nákladů v příštím roce podepíše zásadní měrou. „Za elektřinu budeme příští rok platit o přibližně 60 procent více než letos, při našich objemech to ale znamená o 560 milionů korun navíc. Další negativní dopady představuje růst cen ropy, který může v příštím roce znamenat zvýšení provozních nákladů o další desítky milionů korun,“ popsal Witowski.

Přibližně tři čtvrtiny dopravních výkonů odvozí bezemisními vozidla, tedy tramvaje a metro, zbylou čtvrtinu tvoří naftové autobusy.

„Na letošek máme celý objem spotřeby elektrické energie nakoupen za příznivé ceny loňského roku. Proto se aktuální zdražování cen elektrické energie téměř vůbec nedotkne nákladů za letošní rok,“ přiblížil mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Podobná situace je i u pohonných hmot. Ceny, za které je podnik nakupuje, se od ledna 2021 zvýšily o více než třetinu. „Nicméně v první polovině letošního roku byl vývoj cen příznivý, nakupovali jsme levněji než byly predikce. Oba trendy, tj. příznivý vývoj cen v prvním pololetí a zvýšení ve druhém se zatím vzájemně kompenzují. Pokud nedojde k prudkému zdražení v příštích týdnech, dopad bude mít v letošním roce velmi pravděpodobně neutrální dopad na náklady,“ vysvětlil Šabík.

Odhady vývoje pro příští rok ale už tak optimisté nejsou. „Pokud cena pohonných hmot příští rok v průměru za celý rok zdraží o 1 Kč/l, než jsou současné predikce, bude to pro nás znamenat vícenáklady ve výši zhruba 30 milionů korun,“ řekl Šabík.

„O omezování spojů kvůli rostoucím cenám energií neuvažujeme a ani z pozice dopravce nemůžeme,“ ujistil mluvčí. Podle Šabíka se nyní DPP bude bavit s vedením hlavního města o kompenzaci vyšších nákladů.

Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) podnik částečně uspoří díky novele zákona, kterou poslanci odsouhlasili v červnu. „Ta říká, že dopravní podniky nemusí platit příplatek za každý kilowatt pro alternativní zdroje energie, čímž ušetříme okolo 150 milionů korun ročně, a uvidíme, jaký bude nárůst energií, jestli to půjde do závratných čísel,“ říká Scheinherr.

Problém se týká i dopravních podniků dalších měst, společně jej řeší na Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), jenž sdružuje 21 dopravních podniků především v krajských městech. „Příští rok je pro dopravní podniky z pohledu hospodaření prozatím velkou neznámou,“ říká předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Praha může svítit méně

Nicméně rozpočet Prahy zatím ohrožen není. Podle náměstka Pavla Vyhnánka (Praha sobě), který má městskou kasu na starost, se na ní mnohem více podepíše nárůst cen stavebních materiálů.

„U ostatních položek si dovoluji tvrdit, že to nehraje zas tak důležitou roli. Nicméně největším zásekem do městského rozpočtu nejsou turbulentní změny v energetice, nýbrž ve stavebnictví kvůli růstu cen stavebních materiálů,“ říká Vyhnánek.

Zdražování staveb dopravních projektů může dle jeho slov dosáhnout 20 až 30 procent. „A to už jsou opravdu dramatické částky. Historicky ale byla Praha hodně podinvestovaná a děláme všechno proto, abychom rozjeté projekty nemuseli zastavovat. Musíme pak šlapat na brzdu nárůstu běžných výdajů, ty určitě porostou a diskuze o nich je hodně náročná,“ popisuje náměstek.

Technologie hl. města Prahy, které mají na starost veřejné osvětlení se už před několika lety vydaly cestou úspor. Ročně na veřejném osvětlení prosvítí částku 200 milionů korun, ceny energií fixují na rok dopředu. „Ceny se projeví až v roce 2022 při fixaci na rok 2023. Úsporu ale nevidíme ve fixaci cen, to se ukázalo vzhledem ke stávající situaci jako velmi problematické, nýbrž v úsporách,“ říká ředitel městské firmy Tomáš Jílek.

Společnost před několika lety začala s postupnou obměnou starých lamp se sodíkovými výbojkami za úsporné LED lampy. Zatímco průměrný výkon těch starých je okolo 80 wattů, nové LED lampy mívají mezi 30 a 40 watty a vydrží čtyřikrát déle. Dle Jílkových slov město na třech až čtyřech tisících nových lamp ušetří přes 50 procent elektrického příkonu.

Vyměněno jich je více než 10 tisíc z celkového počtu 140 tisíc svítidel, v šesti velkých městských parcích již svítí lampy se senzorickým stmíváním. Kompletní obnova se odhaduje na 10 až 15 let.

„Ročně instalujeme tisíce nových svítidel a chtěli bychom se dostat na desetitisíce svítidel, které jsme schopni obměnit. Na nich uspoříme 30 až 50 procent elektrické energie. To znamená, že náklady na svícení by neměly stoupat díky technologickému pokroku, nikoliv díky obchodní politice. Pokud přijde desetiprocentní nárůst cen elektřiny, tak my musíme usilovat o úsporu ve stejné výši,“ dodává Jílek.