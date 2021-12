Stromeček ve škole je parádně nazdobený. Tak nevím, proč ho ještě nemáme doma. Ještě aby tak nám Ježíšek zapomněl donést dárky! Když neuvidí u nás v bytě stromeček, mohl by si myslet, že tam nebydlí žádné děti. A to by byla tragédie!

A také se bojím, že k nám nestihne přijít. Teda přilétnout. Některé děti si přejí moc dárků a Ježíšek má pak spoustu práce. Maminka mi proto říkala, ať si Ježíškovi napíšu jen o tři dárky.

Dětský Vánoční deník aneb Články našich dětí.Zdroj: Deník

Když byl listopad, psaly jsme s maminkou psaní Ježíškovi. Naštěstí už umím všechna písmenka. Taky už jsem velká! Je mi šest let a chodím do první třídy. Pořádně jsem si musela promyslet, co si přát. Aby to byly parádní tři dárky. Nakonec jsem to vymyslela.

Přeji si jednorožce, triangl a hračkářství. Jednorožce proto, že je kouzelný a může mi splnit přání. Triangl máme ve škole. Baví mě to s ním. A hračkářství je nejlepší dárek! To bych si moc přála, mít všechny hračky ve svém pokojíčku!

Na obrázku je kromě nazdobeného stromečku a dárků ryba, perníčky, linecké a skleněná mísa, ve které je salát.Zdroj: Deník/Veronika CézováStromeček sice ještě nemáme, ale na Vánoce se chystáme. Pečeme cukroví. A jednou pro mě a moji nejlepší kamarádku Káju přišla do školy maminka a vzala nás k nám, kde jsme pekly perníčky! A pak jsme je spolu zdobily a Kája si vzala perníčky i domů.

A perníčky jsme pekli s paní učitelkou i ve škole! Do školy jsme si každý měli přinést dvě vykrajovátka. Já jsem si vzala dinosaura a vánoční hvězdičku.

První hodinu jsme měli češtinu, pak jsme dvě hodiny pekli a pak jsme měli čtvrtou hodinu matiku. A perníčky jsme si i zdobili. I pro nemocné děti. A paní učitelka je zabalila. A já jsem je donesla domů.

Ale maminka mě fakt naštvala! Hned mi začala perníčky ochutnávat! Když jde o cukroví, maminka je jako divočák. Strašně mlsná. Hlavně už před Vánoci nesmí jíst žádné cukroví, to by se Ježíšek naštval a nepřinesl by nám dárky…

(Eliška z Prahy diktovala, zapsala maminka Veronika Cézová)

Minulé Vánoce mi Ježíšek přinesl panenku. Po nich se narodila sestřička



Jmenuji se Madlenka, jsou mi 4 roky a v květnu mi bude už 5! Hrozně moc se těším na Vánoce. Minulé Vánoce mi Ježíšek přinesl panenku. Hned po nich se nám narodila Žofinka, moje sestřička. Když se narodila, měla u sebe hvězdičku. A když já odejdu ze života, budu mít křížek. To nám říkali paní učitelky ve školce.



Žofinku mám ráda, ale ze začátku jsem se na ni zlobila. Nechtěla se objímat. Mám ráda i zimu – sáňkování a sněhuláky, ale nechci nastydnout… V nové školce mám ráda hlavně paní učitelky Věrušku a Blanku. A děti – Emičku a Lindu. A hrozně se tam těším na vánoční mejdan!



Co mě od minulých Vánoc bolelo? Když jsem spadla při hraní se sestřenkou na očíčko a měla jsem tři stehy! Kdy odejde ta nemoc, která je všude? Až budou Žofce 3 nebo 4 roky a já budu konečně moct chodit za Sofinkou (kamarádka, s níž se delší dobu neviděly – pozn. red.).



Co mě v poslední době hodně bavilo? Když jsme si hrály ve školce s Mařenkou na zloděje a policajty. Co mi vadí? Když mě Žofka ruší a já nemůžu usnout. Čeho se bojím? Čertů! Kam chci chodit na kroužky? Na keramiku a na cvičení! A kým budu, až budu velká? Budu máma, učitelka a doktorka!



Madlenka Prokešová (4 roky) z Prahy, zaznamenal Jan Prokeš