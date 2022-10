Současný stav poházených elektrokoloběžek nehodlá tolerovat ani další starosta – Jan Čižinský z Prahy 7. „Lidé už jsou hodně naštvaní a my také. V posledních letech přibývají na našem území nabídky poskytovatelů služeb sdílené dopravy – ať už se jedná o kola, skútry či koloběžky. Ty mohou sloužit jako vhodný doplněk veřejné dopravy, ale nesmí to být na úkor místních obyvatel. A to se bohužel děje,“ řekl.

Stížnosti na elektrokoloběžky se množí i v Praze 4. „Lidé nás upozorňují na poházené e-koloběžky po chodnících a na dalších místech. Problém je to zejména pro nevidomé, lidi s berlemi nebo na vozíku či pro matky s kočárky,“ potvrdil Jiří Bigas, mluvčí čtvrté městské části.

Speciálně vyhrazená místa

V Praze 8, kde se válely koloběžky nejvíce v Karlíně a Libni, už spustili pilotní projekt vyznačení nových parkovacích míst pro jednostopá vozidla. „Již několik týdnů tak mohou využívat občané 26 lokací v Karlíně a Libni, které během letních měsíců vyznačila TSK hl. m. Prahy,“ sdělil Martin Šalek, mluvčí Prahy 8.

Nejen v Karlíně se totiž dříve stávalo, že kola a koloběžky překážely na chodníku a skútry a motorky zase zabíraly místa automobilům. Martin Jedlička, předseda Komise pro dopravu v Praze 8 nová parkovací místa pro jednostopá vozidla chválí. Podle prvních zkušeností prý začínají dobře fungovat. „Ve spolupráci s dopravní policií jsme je připravili tak, aby se zefektivnilo využití dostupného prostoru. Stání jsme nechali vyznačit na dříve nevyužitých částech vozovky v místě žlutých čar a dopravních stínů, takže až na výjimky nedošlo k redukci stávajících parkovacích míst pro automobily,“ popsal.

Vyhrazování speciálních míst pro elektrokoloběžky naopak neplánují v desáté městské části, to však neznamená, že by toto téma zcela neřešili. „Prostory na parkování jsou obecně nedostatkové. Ve spolupráci s poskytovateli koloběžek však vhodná místa řešíme. Na společném jednání jsme je požádali o vytipování lokalit a navržení způsobu péče o ně i v koordinaci s TSK,“ sdělil Jan Hamrník, mluvčí Prahy 10.

Zatímco mnohé městské části bojují s povalujícími se koloběžkami na svých územích již od roku 2018, šestou městskou část tento fenomén dlouho míjel. Letos však došlo k nárůstu odstavených koloběžek. „Pozval jsem si proto zástupce všech provozovatelů ‚mikromobility‘, abychom zhodnotili stávající stav a dodržování pravidel,“ prohlásil Jiří Lála, místostarosta Prahy 6 pro dopravu. Městská část bude podle jeho vyjádření požadovat stejná pravidla jako pro kola, tedy možnost odstavovat pouze na místa k tomu určená – u cyklostojanů nebo na parkovacích místech pro jednostopá vozidla. „Pokud budou prostředky odstavovány jinde, může to každý reklamovat přes naši aplikaci Lepší Šestka. Zástupci provozovatelů vše akceptovali,“ zdůraznil.

Pokud by systém nefungoval, bude Praha 6 postupovat vůči provozovatelům, jako by se jednalo o standardní překážku v provozu.

Podobný postup připravuje i sedmá městská část. „Připravujeme postup, jak špatně zaparkované koloběžky odtahovat. Žádají nás o to zrakově či tělesně handicapovaní občané,“ poznamenal starosta Jan Čižinský a připomněl, že v minulých letech nechali nainstalovat 300 cyklostojanů, aby lidé měli kam elektrokoloběžky zaparkovat.

„Navíc jsme v letošním roce přistoupili i ke zřizování vyhrazených parkovacích míst pro sdílená i soukromá jednostopá vozidla. Vytipovali jsme vhodná místa v ulicích, která neumožňují zaparkování osobního automobilu, ale pohodlně pojmou čtyři až šest kol, koloběžek či motorek. K dnešnímu dni je již v provozu 18 takových lokalit,“ popsal.

Problém s elektrokoloběžkami řeší i jiná města v republice. Například Ostrava začátkem října přistoupila k razantnímu řešení – elektrická kola a koloběžky v centru města zakázala.