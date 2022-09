„Ano, elektrobusy jsou nyní v našem servisu na záruční opravě. Děláme maximum pro to, abychom je vrátili do provozu, co nejdříve to bude možné,“ řekl mluvčí Škoda Group Jan Švehla.

V závěru minulého týdne vyjely dva elektrobusy, většina zůstává mimo provoz. „Výrobce závady odstraňuje v rámci záruky na své náklady dle uzavřené smlouvy. Z ní vyplývají i sankce za každý den, kdy jsou elektrobusy kvůli těmto závadám mimo běžný provoz,“ řekl vedoucí oddělení komunikace Daniel Šabík. Součet pokut už přesáhl kupní cenu jednoho z elektrobusů.

DPP běžně nasazuje elektrobusy na linky 154 a 213. Celková hodnota zakázky včetně možných opcí (například na nákup nových akumulátorů) je 207 milionů korun, DPP za ně má 14 elektrobusů s celovozovou klimatizací a přepravní kapacitou 69 osob. K usnadnění nástupu a výstupu cestujících je vůz vybaven systémem naklápění karoserie (tzv. kneeling), který umožňuje snížit nástupní hranu dveří. Elektrobus je vybaven zařízením pro automatické počítání přepravených cestujících a kamerovým systémem včetně nehodové kamery.

Výrobce poskytuje záruční dobu na vozidlo 67 měsíců, na trakční akumulátor 85 měsíců, přičemž po celou tuto dobu musí být elektrobus schopen dosáhnout deklarovaného dojezdu, který činí 100 kilometrů v běžném městském provozu včetně použití klimatizace nebo topení.