Výprava, kterou před pěti lety založil pražský rodák Václav Uher, se minulou neděli vrátila z Jeseníků. Skupina 12 vozíčkářů ujela v českých horách za čtyři dny celkem 110 kilometrů.

„Poprvé v životě spali pod širákem či ve stanu, poprvé byli na Pradědu. Nepřímo jim to otevírá obzory do dalšího cestování. Zjistili, že na to mají, že mohou vyjet s rodinou či kamarády. To je význam celého projektu,“ říká Uher.

Letošní akce byla co do počtu účastníků zatím nejsilnější. Čítala dohromady 35 lidí, z nichž 12 jelo na elektrických vozících. Každého z nich doprovázel jeden asistent na kole či koloběžce.

Ostatní členové výpravy pak měli na starost odvoz bagáže či stavbu stanů. Spalo se výhradně v kempech mimo hotely. Skupina startovala ve Velkých Losinách a končila v Olomouci.

„Vypadá to, že jezdci drží jen tlačítko vozíku. Vzhledem k handicapu je to však velký výkon, neměli svou polohovací postel ani matraci. Náročné to bylo i kvůli letním vedrům,“ přibližuje Uher.

Ochrnutý po pádu ze stromu

Přes den se jezdci se rozdělili do tří skupin podle toho, jak jsou v jízdě zkušení. „Ráno jsme se rozešli a večer si sdělovali zážitky. Nálada při příjezdu do kempu byla moc příjemná. Někdy se skupiny potkávaly i během dne,“ popisuje Uher.

„Lidi fungovali skvěle, ani nevím, kde na to berou sílu. Vozíčkář přijímá pomoc od svého asistenta, kterému zároveň rozdává svou radost tím, že tam je. Pomocníci můžou zažít něco, co nikdy nezažili,“ přibližuje Uher, kterému je dnes 35 let.

Hlavní organizátor akce spadl ve svých 17 letech ze stromu a zlomil si krční páteř. Od té doby je nepohyblivý od hrudi dolů. „Vztah k vozíku se postupně vyvíjel s tím, co jsem si na něm dovoloval. Hrál jsem florbal a pořádal turnaje,“ vypráví Uher.

Později se odvážil i cestovat. Myšlenka uspořádat výpravu po Čechách pro více vozíčkářů se zrodila v době, kdy projížděl španělskou Andalusii na svém „električáku“ – a to zcela sám.

„Prožíval jsem absolutní svobodu, kterou mi vozík dává. Napadlo mě ukázat i ostatním vozíčkářům, že cestovat jde,“ říká. Následně oslovil pár svých přátel a před pěti lety vyrazili na první výpravu ze šumavské Kvildy do Prahy. Za šest dní najeli téměř tři sta kilometrů. Spali v kempech a vozíky nabíjeli po hospodách. Na cestě jim pomáhali kamarádi na kolech a koloběžkách.

Náročný terén

Jelikož výprava slavila úspěch a účastníci se chtěli podívat i do jiných krajů, rozhodli se v cestování pokračovat a přizvat další účastníky. Nyní s sebou výprava bere každého, kdo je schopen ovládat vozík, jenž jede minimální rychlostí 10 kilometrů v hodině.

Akci předchází pečlivá příprava. Kempy musí být bezbariérové s možností elektrická vozítka nabíjet, na 12 přístrojů je zapotřebí silný odběr. Nezvládnou také prudké kopce, které by jim navíc značně zkracovaly dojezdy.

Samotné stezky pak někdo z pořadatelského týmu musí předem projet na kole, aby zjistil, zda jsou pro vozík průjezdné. I tak však výprava musela letos překonávat například mokřiny s blátem, spadlé stromy či zamčenou závoru.