Ekonom a nestraník zvolený do parlamentu i zastupitelstva za ANO si myslí, že v současné situaci by se měla energie soustředit na řešení ekonomických problémů včetně očekávaného růstu nezaměstnanosti. „Opozice by ráda podpořila koalici, kdyby ta měla odvahu pozastavit některé dlouhodobější projekty typu ‚modrozeleného manažera‘ a nasměrovat peníze tam, kde jsou aktuálně nejvíc třeba,“ uvedl Nacher.

V čem je podle vás hospodaření města nerozumné?

Tato koalice nahlíží svět sebestředně. Tváří se tak, že všechno dělají dobře a všichni kolem zase špatně. Když se ale podíváte na reálné výsledky a výstupy, tak je to tak, že koalice má určitou ideologii, a tu není schopna pozměnit s ohledem na změnu okolní situace. V souvislosti s koronavirem se škrtají i velmi symbolické částky. Na druhou stranu na magistrátu permanentně vznikají nové a nové funkce a pozice. Nejdříve to byl noční starosta, pak ombudsman pro transparentnost, teď manažer modrozelené infrastruktury. Jakoby koalice vzkazovala všichni ostatní šetřete a my si tady pojedeme podle předem nadefinovaného mustru, bez ohledu na okolnosti.

Nejsou ale vámi zmíněné nově zavedené pozice jen jakési „svéráznosti“ této koalice bez většího dopadu na rozpočet?

Podle mě nikoliv. Je fakt, že Praha má dnes rekordní počet uvolněných zastupitelů, primátor má nejvyšší počet poradců, kteří jsou také nejdražší v historii. Permanentně vznikají nové instituty a instituce. Ve výsledku pak u jednoduchých záležitostí, u nichž by se měla najít shoda i s opozicí, si ještě koaliční partneři navzájem kradou materiály, viz rozladění radní Třeštíkové z toho, že klub Spojených sil bez jejího vědomí prezentoval návrh na dočasné umístění Slovanské epopeje. Praze vládne nesourodá koalice různých názorů postavená na negativním základu ve smyslu hlavně nemít v koalici ANO a ODS. Zároveň je ideologicky zakotvená a ta ideologie jim úplně zamlžuje pohled na okolní svět.

Jakým způsobem by ho podle vás mělo vedení města reflektovat?

Primátor vyčítá premiérovi, že neumí organizovat záležitosti kolem koronaviru. Co ale dělá on? Priority se změnily, tak by mohl předvést, jakým způsobem by krizi řídil on. Například jihočeský hejtman Martin Kuba přišel s konkrétní vizí a návrhy očkovací strategie. On je přitom z ODS, tak mne nikdo nemůže obvinit z protěžování vlastní strany. Z Hřibových úst ale zatím slyším jen to, že cokoliv se děje v Praze, je skvělé, a vše na centrální úrovni špatné. Zrovna Praha na tom přitom bude ze všech krajů kvůli závislosti na službách a cestovním ruchu zdaleka nejhůře. Místo reálné snahy tomu nějak čelit ale vidím na straně pražské vlády hlavně věrnost ideologickým klišé.

Co si myslíte o současné ekologické politice v metropoli?

Já i hnutí ANO jsme ideologicky někde jinde. Část této koalice, rozhodně ale ne celá, bere ekologii jako posvátnou krávu. Přistupují k ní dogmaticky. Já jsem větší skeptik a realista, zároveň jsem ale pro to, abychom v těchto věcech šli moderními cestami. Asi není dobré, aby centrum města protínaly silnice s několika proudy. Vše se ale má dělat s rozmyslem a strategií v kontextu dané situace. Jel jsem třeba nedávno po Rašínově nábřeží, kde je ze dvou pruhů najednou uměle vytvořený jeden pruh a z druhého je půlka ukrojená pro cyklodopravu.

Co je na tom špatně?

Jako poměrně aktivní cyklista bych tam nikdy nejel a žádného jiného cyklistu jsem tam také nikdy neviděl. To je typický příklad umělého vytváření bloků a špuntů ve městě ve jménu ekologie. Zjevným cílem těchto zásahů je podle mě naštvat řidiče tak, aby přešli na jiný způsob dopravy. Je to negativní způsob motivace. Já jsem naproti tomu zastáncem pozitivních způsobů.

Můžete dát příklad?

Jsem tuším jedním ze dvou poslanců a zároveň jedním ze dvou pražských zastupitelů, kteří mají elektromobil. Mám ho na leasing už asi rok a půl. A líbí se mi, že s takovým autem je parkování v modrých zónách zdarma, což je přesně ona pozitivní motivace. Ne někoho pronásledovat ve jménu nedotknutelné posvátné krávy, k níž se modlíte a kterou mlátíte všechny soupeře. Covid přeci vše přepsal a je třeba umět změnit taktiku, když už ne strategii dalšího rozvoje města. Je to zapotřebí mimo jiné i proto, aby vůbec byly na ekologická opatření peníze. Veškeré plány jsou k ničemu, pokud je nejste schopni zaplatit.

Nepovažujete za smysluplnou ani třeba nedávno schválenou zakázku za asi 38 milionů korun na systém měření emisí aut v provozu?

Neznám detaily tohoto záměru, ale na první pohled a principiálně to patří do „ranku“, který jsem už popsal. Potřebujeme teď každou korunu na to, aby se Praha zmátořila a vrátila se zpět někam do března 2020. Úplně se proto dnes mění paradigmata. Budou krachovat restaurace, hotely, posilovny, kadeřnictví… Celé širší centrum, jeho podnikatelské prostředí, se úplně promění. S jistotou se zvýší nezaměstnanost. Ceny nemovitostí přitom nadále rostou. To jsou témata, kterými by se měla koalice primárně zabývat. Chápu přitom, že se investice do systému tohoto typu mohla připravovat roky. Normální koalice by ji ale zkrátka odložila, protože teď jsou jiné priority.

Primátor a radní by na to jistě namítli, že čistý vzduch je nepochybně priorita…

Nacházíme se ale v situaci, kdy se například mnozí průvodci turistů nejspíš budou muset překvalifikovat na něco jiného, protože tolik průvodců se v Praze do budoucna zkrátka neuživí. Je třeba k nim přistupovat férově a část peněz z obecní kasy použít třeba na tyto účely. Měli bychom změnit priority úměrně situaci, kterou nezavinila ani koalice ani opozice. Pochybuji o tom, že měření emisí je v tuto chvíli priorita nebo akutní problém, který je nutné hned řešit – i vzhledem k tomu, že je teď automobilový provoz ve městě prokazatelně slabší, protože polovina lidí nejezdí za prací.