Smyslem je snížit v Praze emise CO2 o 45 procent a to za cenu 231 miliard korun. Peníze si chce město zajistit z evropských fondů, aby na ně však dosáhlo, musí část zafinancovat samo. „Z rozpočtu města půjdou každým rokem dvě miliardy korun. Budeme to muset zohlednit už při schvalování rozpočtu na příští rok,“ říká náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN), který strategii představil.

Podle opoziční ODS jde o hazard s veřejnými prostředky. „Nemáme si dávat nesplnitelné cíle. Koalice budí nereálná očekávání a po čase budou její představitelé muset potichu přiznat, že záměr byl nesplnitelný,“ uvedl předseda zastupitelů za ODS Zdeněk Zajíček.

Ambiciózní dokument o 250 stranách čítá směs 69 projektů z oblasti energetiky, dopravy, územního rozvoje, cirkulární ekonomiky a programu adaptace na klimatické změny.

Mýto je otázkou budoucnosti

Podle radních jde o konkrétní kroky plnění klimatického závazku, ke kterému se Praha před dvěma lety přihlásila a jenž ji zavazuje snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 45 procent oproti roku 2010 a do roku 2050 pak z metropole vytvořit zcela bezuhlíkové místo.

Počítá například s výstavbou solárních elektráren na 23 tisících pražských střech či zavedení mýta pro automobily za vjezd do širšího centra a rozšiřování modrých zón.

Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) ale je zatím mýto mimo hru. „V tuto chvíli nemá města pravomoc jej zavést, je to téma spíše pro budoucnost,“ řekl Hřib.

Podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) už město v některých oblastech opatření realizuje. „Například u veřejného osvětlení nahrazujeme stará svítidla na úspornější LED a v parcích máme senzorické osvětlení. Jsme na desetinové spotřebě, investice se nám vrací,“ tvrdí Chabr.

Dokument budou schvalovat zastupitelé na svém zasedání 27. května. „Nejsme ochotni podlehnout nátlakovému alarmismu, vyžadujeme precizní přípravu všech projektů, včetně řádné diskuse o finančním plánu a zodpovědném projektovém řízení,“ řekl Vladimír Schmalz (ODS) člen výboru zastupitelstva pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí.

Hospodářská komora ČR požaduje před schválením dokumentu intenzivní odbornou debatu a participační proces s veřejností. Podle předsedy sekce Hospodářské politiky Hospodářské komory ČR Filipa Dvořáka se jedná o revoluční projekty.

Chybí vyčíslení přínosů

„Pražské zastupitelstvo by mělo vzít plán maximálně na vědomí. Vše musí být transparentní, musí vzniknout velmi podrobná analýza dopadů, aby bylo jasné, jaký bude přínos vynaložených 231 miliard korun z veřejných rozpočtů. Takto bezprecedentní plán není možné schválit bez řádného participačního procesu a důkladné oponentury ze strany odborníků a následně i veřejnosti,“ přeje si Dvořák.

Obavy vyjádřil například spolek Realistická energetika a ekologie. „Po přečtení materiálu jsem šokován tím, že neobsahuje prakticky žádné výpočty a kvantifikace, a to ani v energetické, ani v ekonomické oblasti,“ řekl předseda spolku Jaroslav Čížek.

Předseda magistrátní komise pro udržitelnou energii a klima a někdejší ministr životního prostředí Martin Bursík Pražskému deníku řekl, že opoziční ODS projekt špatně pochopila.

„Kritiku nechci hodnotit politicky, v komisi jsem jako odborník. Částka 231 miliard korun zahrnuje náklady i soukromého sektoru, nejenom města, velká část půjde z nového dotačního programu,“ řekl Bursík s tím, že peníze má v rámci přípravy dohodnuté.