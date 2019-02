/INFOGRAFIKA/ Pražskou dopravu oživí několik desítek bateriových trolejbusů a elektrobusů. Během tří let se má rozšířit počet tras, kde tyto ekologické dopravní prostředky budou jezdit.

Magistrát plánuje pořídit 13 až 15 vozů bateriových kloubových trolejbusů. Jezdit budou na lince 140 mezi Palmovkou a Miškovicemi. Díky technologické novince, kterou je dynamické dobíjení motoru, nemusejí být připojeny na troleje „tykadly“ po celou dobu jízdy.

Trolejové vedení tak bude stačit pouze na necelé polovině trasy linky. Vozidla částečně využijí již vybudované troleje v Prosecké ulici v úseku z Palmovky, kde se provoz od června 2017 testuje na linkách 58 a 109.

Trať za tři roky

„Návrat trolejbusů je součástí projektu rozvoje elektromobility v Praze. Přesný počet vozidel a jejich technické parametry budou vycházet z výsledného rozsahu nabíjecí infrastruktury a příslušných energetických výpočtů. Předpoklad realizace stavby je rok 2021 až 2022,“ uvedl Ondřej Baláž, asistent náměstka pro dopravu.

V současné době probíhá příprava projektové dokumentace k získání územního rozhodnutí, která by měla být hotová v únoru, a řeší se majetkoprávní záležitosti. Záměr realizace této trati nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí.

Kromě trolejbusů s "tykadly" se projektuje ještě linka s elektrobusy. Radnice plánuje pořídit 14 standardních nízkopodlažních elektrobusů o délce 12 metrů, které budou využívat energii statického nabíjení s dvoupólovým nabíjecím systémem. Jezdit budou na lince 207 mezi Ohradou a Staroměstskou, přičemž v obratišti Ohrada budou mít napájecí místo z tramvajové sítě. Elektrobusy pro plynulý provoz ale potřebují dlouhé noční nabíjení.

Elektrobusem na letiště

„Elektrobusy budou mít zázemí v garáži Vršovice, kde se rovněž budou přes noc pomalu nabíjet,“ doplnil Baláž s tím, že projekt se začne realizovat za dva až tři roky.

Do budoucna by mohla být podobně elektrifikována i linka na letiště. „Prozatím není v plánech na elektrifikaci, ale zvažuje se její začlenění,“ dodal Baláž. Zatím se zde počítá s provozem velkokapacitních autobusů, které by měly ulevit současným velmi vytíženým spojům.

Historie trolejí v Praze

Trolejbusová doprava měla tradici už od počátku minulého století. První stroj napájený vizuálně výraznými „tykadly“ začal v Praze jezdit v roce 1936. Svůj boom stroje zažily v 50. letech, kdyby jejich síť čítala přes 50 kilometrů.

O desetiletí později se od její výstavby začalo upouštět a trolejbusy byly postupně nahrazovány autobusy. Částečně za to mohly i rekonstrukce silniční sítě, konečnou ránu jim pak zasadila levná sovětská ropa. Poslední trolejbus Prahou projel v říjnu 1972. Jejich někdejší slávu dnes připomíná jen malý pomníček v obratišti Orionka.

„Je velká škoda, že trolejbusy byly v minulosti v Praze zrušeny. Chtěli bychom tento ekologický způsob dopravy opět obnovit,“ prohlásil Adam Scheinherr, radní pro dopravu.