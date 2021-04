Ekocentrum Prales v pražských Kbelích nabízí od května široké veřejnosti nový projekt komunitní včelnice. Zájemci zde mohou v pronajatém úlu přijít na kloub včelařskému umění a vytočit si i vlastní med.

Komunitní včelnice v ekocentru Prales. | Foto: Lesy hl. m. Prahy

Život ve městě nabízí mnohé výhody. Některé aktivity zde ale lze provozovat jen stěží. Mít v paneláku úl může být problém. Právě pro ty, kteří by chtěli proniknout do tajů včelaření, připravily Lesy hlavního města Prahy komunitní včelnici v ekocentru Prales jako součást projektu Návrat včel do pražských lesů, v rámci kterého organizace zakládá a obnovuje včelnice na různých místech pražské přírody.