Pražští radní včera odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na zhotovitele Dvoreckého mostu. Stavba pro MHD, pěší a cyklisty, spojující Smíchov a Podolí, bude dlouhá 388 metrů a široká 16 metrů. Odhadovaná cena je bezmála miliarda korun.

Praha zveřejnila nové vizualizace k plánované stavbě Dvoreckého mostu. | Foto: IPR Praha

Pokud by se vše uskutečnilo bez problémů, metropole by do začátku příštího roku získala potřebná povolení a vysoutěžila zhotovitele. Odhadovaná délka stavebních prací je 30 měsíců.