/FOTOGALERIE/ Tvůrci Dvoreckého mostu v Praze představili na veřejné besedě v Centru architektury a městského plánování (CAMP) detailní podobu nového mostu. Dopravní tepna pro hromadnou dopravu, cyklisty a pěší spojující Smíchov a Podolí by mohla stát už za pět let.

Dvorecký most - vizualizace. | Foto: MHMP

Výškově asimetrický most bude šikmý vůči toku řeky. Pohled na mostovku bude exponovaný především ze smíchovské strany, charakteristické bude trojúhelníkové členění. Na jeho povrchu bude jasná analogie s Mánesovým mostem, především co se týče umístění zábradlí, lamp a trolejí.

Chodci se budou procházet při zábradlí, vedle nich ke středu mostovky bude cyklotrasa. Uprostřed budou tramvajové koleje, které tvoří i zároveň vozovku pro autobusy, přičemž prostor pro chodce bude o 20 centimetrů vyvýšen.

Přístupné břehy

Jádrem stavby je šestipólová trámová konstrukce s komorovým příčným řezem z přepjatého železobetonu. Tři hlavní pole budou mít rozměry 64 metrů, 87 metrů a 64 metrů. Pod mostem zůstane plavební profil 80 metrů pro lodě. Břehy řeky zůstanou přístupné veřejnosti.

Návrh zpracovaly firmy Tubes a Ateliér 6. „Vycházeli jsme z toho, že Praha je plastická krajina tvořená řekou,“ řekl architekt Radek Šíma z Ateliéru 6 s tím, že neokubistický most tak zapadá to plasticity okolí.

„Princip obloukového mostu bez konstrukce nad mostovkou se prolíná nad řekou staletími pouze v závislosti na vývoji technologií, čímž vzniká ucelený harmonický celek, který je podstatnější než jednotlivé mosty,“ dodal Šíma.

Auta do centra ne

Se stavbu počítá již třetí politická reprezentace Prahy v řadě. S tím, že bude pouze pro městskou hromadnou dopravu, chodce a cyklisty se rozhodlo v územním plánu z roku 2014. Rozměry ulic na pravém břehu vyšší intenzitu automobilové dopravy neumožňují. Jezdit tudy budou moci jen vozidla integrovaného záchranného systému.

„V krizových situacích existuje i možnost sem odklonit automobilovou dopravu, ale v územním plánu takto určen není. Jeho největší přínos je v případě odklonů městské hromadné dopravy ze sousedního Palackého mostu,“ uvedl specialista pro koncepci dopravy z IPR Jakub Zajíček.

Bude stát sto let

O tom, jak bude stavba vypadat, rozhodli radní již loni na podzim. Most by mohl být otevřen v roce 2024. „V tuto chvíli jednáme s vítězem architektonické soutěže o smlouvě. Koncem února ji schválí rada hlavního města,“ řekl vedoucí oddělení dopravních staveb pražského magistrátu Petr Hankovec. Zatím se ještě jedná o podobě předpolí ústící do Jeremenkovy ulice a napojení na tramvaje u Zlíchova.

Když vše půjde podle plánu, tak letos v květnu bude hotova studie pro územní rozhodnutí. Podle Hankovce pak bude v červenci příštího roku územní rozhodnutí hotové, na jeho základě se zpracuje dokumentace pro stavební povolení. To bude připravené za dalších osm měsíců, tedy v březnu 2021. Následně ještě proběhne soutěž pro výběr zhotovitele.

„Všechna povolení, včetně výběru zhotovitele bychom mohli mít začátkem roku 2022, stavět by se mohlo začít na jaře,“ vyjádřil svůj optimismus Hankovec. „Odhadujeme, že stavět se bude maximálně dvě stavební sezóny,“ řekl projektant Martin Placký ze společnosti Tubes s tím, že životnost mostu je projektována na sto let. Potřeba nové dopravní spojnice ještě naroste s rozvojem Smíchova, v okolí Smíchovského nádraží vzniknou nové byty, kanceláře i centrální park.