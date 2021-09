„Samice Regica k nám přišla teprve v loňském roce, jsou jí nyní dva roky. Zatímco našemu samci Patovi je už třináct let. Jsme rádi, že se nám naše přání dalšího odchovu od samce Pata splnilo a doufáme, že bude s mláďaty vše v pořádku. Odchov můžeme považovat za úspěšný ve chvíli, kdy mláďata přejdou na náhradní stravu,“ dodal kurátor savců Pavel Brandl.

„Samice Regica se velmi vzorně stará, jde o její první mláďata. Samec Pat je otcem již dvou odchovaných mláďat a to Akima a Flina. Jde o první dvojčata pandy červené v Zoo Praha,“ popsala vrchní chovatelka Denisa Zběhlíková.

