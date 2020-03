Výstava, která potrvá až do 29. března, ukazuje prostřednictvím plánů a leteckých snímků vývoj hlavního města za posledních dvě stě let. Nejstarší mapa k vidění pochází z roku 1819, ty nejnovější jsou z loňska. Před dvěma staletími měla Praha 155 tisíc obyvatel a rozlohu 800 hektarů. Pak se rozrostla na 49 605 hektarů a na začátku roku 2019 tu žilo 1,319 milionů obyvatel.

Vstup zdarma

Výstava Dvě Prahy: Město z ptačí perspektivy je v CAMPu pro veřejnost zdarma otevřena od 3. do 29. března 2020. Navštívit ji může kdokoliv od 9 do 21 hodin, a to každý den mimo pondělí.

Podle pořadatelů jsou vidět znatelné rozdíly ve srovnání map z počátku 19. století s těmi současnými, které prokazují pozdější rozvoj průmyslových předměstí jako Karlín, Smíchov, Libeň či vznik Malešicko-Hostivařské průmyslové oblasti a řady sídlišť.

Na fotografiích lze třeba pozorovat vývoj Jižního Města, které se stalo symbolem československých sídlišť. Kdysi přitom bývalo malebnou vesnicí. Sídliště Jihozápadní město pak vznikalo v sedmdesátých letech minulého století a již poučeno chybami, které se staly při stavbě Jižního Města. Mapy z let 1869 a 1945 zase návštěvníkům odhalí, jak železnice ovlivnila vývoj Prahy.

„Každý Pražan si může na výstavě vyhledat ulici nebo místo, které ho zajímá. Stačí, když usedne k našemu stanovišti s klávesnicí a myší, vybere si konkrétní lokaci a období a porovná s jinou historickou epochou. To vše pak bude možné sledovat na panoramatické pětadvacetimetrové stěně v překrývajících se vrstvách dvou map. Na obrazovkách budou zároveň vidět další mapové aplikace, které Institut plánování a rozvoje v současné době vyvíjí,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel magistrátního Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR Praha).

Eden jako městský zábavní park

Zajímavou kapitolou pak je průzkum míst, která podlehla bombardování amerických letounů v únoru roku 1945. Nálety zasáhly přes dva a půl tisíce pražských domů, nejvíc zničené bylo území kolem Palackého a Karlova náměstí či Vinohradské třídy. „Srovnáním map z roku 1945 a 1975 tak každý zjistí, jak se město s tragédií vyrovnávalo, jakým způsobem později rostlo a jak se dostavěl například Emauzský klášter nebo zmíněné Karlovo náměstí,“ píše se v tiskové zprávě pořádajícího CAMPu.

Na výstavě Dvě Prahy: Město z ptačí perspektivy se mohou návštěvníci zastavit u map zobrazujících proměnu území dnešního Karlína, kde je kromě proměny charakteru Rohanského ostrova vidět i posun a výrazná regulace koryta Vltavy. Rozdíl je patrný také v mapách Vršovic z let 1938 a 1953, zejména kolem oblasti dnešního stadionu Eden, který v minulosti sloužil jako městský zábavní park.

„Uhlazené koryto Vltavy dnes paradoxně vnímáme jako neměnné, jako něco, co takto vypadalo vždycky. Když se ale podíváme na staré mapy, jasně uvidíme, jak si v minulosti řeka divoce razila cestu, kudy sama uznala za vhodné nebo možné a jak výrazně bylo koryto později regulováno. Krásně je také vidět, jak se měnily pozemky jednotlivých čtvrtí třeba mezi Holešovicemi a Karlínem," popisuje historička architektury Martina Koukalová z IPR Praha.

Koukalová stejně jako v úterý bude mít ve středu 11. března v CAMPu přednášku s názvem Vývoj Prahy na mapách. Zájemci se tak mohou dozvědět, jak jednotlivé urbanistické plány a letecké snímky pro výstavu vznikaly. Koukalová ukáže i také konkrétní místa, kde se Praha za 200 let nejvíce proměnila.