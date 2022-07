Smetanovo nábřeží: víc prostoru pro pěší i cyklisty, rychleji projedou tramvaje

„Dnes je centrum nejhůře obsloužené městskou dopravou, snadno sem přijedete z velké dálky, jsou tu všechny linky metra. Ale pro místní obsluhu, když chcete popojít 600 metrů, což jsou dvě zastávky, musíte jít pěšky,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Ulicí Na Příkopě tramvaje projely naposledy v červenci 1985, kdy byla trať zrušena s tím, že lokalitě stačí metro.

V případě, že se sem tramvaje vrátí, navážou celoměstské linky na budoucí trasu v horní části Václavského náměstí. „Není reálné, aby tam jezdily více než dvě linky, maximálně dvě linky v osmiminutovém intervalu,“ řekl projektový manažer dopravního podniku Filip Jiřík.

Tramvaj musí mít kratší intervaly

Vůz by zde tedy projel každé čtyři minuty. Delší interval by podle Jiříka mohl způsobit to, že tramvaj už by nesplňovala úlohu každodenního dopravního prostředku, nýbrž působila jen jako atrakce.

Cílem je, aby se lidé od Národního divadla k Náměstí republiky dostali rychleji než přes Lazarskou, Vodičkovu a Jindřišskou. Oříšek nastane v ulici 28. října, kam se vedle sebe dvě koleje nevejdou a protijedoucí soupravy se budou muset vyhýbat na jedné koleji.

„Nevznikne nová linka. Dosud se jezdí přes přetížené uzly Lazarská a Spálená a dále na Karlovo náměstí. Odlehčí se ulicím jako je Jindřišská a Vodičkova, trasy budou přímější, vhodnější,“ řekl Scheinherr. Nová trať má dle jeho slov dostat antivibrační prvky, aby byl provoz co nejtišší a vozy nerachotily na celou ulici.

Lidé se budou mezi tramvajemi pohybovat podobně jako v pěší zóně na Andělu. V pěších zónách podle odborníků není více nehod než kdekoliv jinde. „Těžší nehody s tramvajemi se stávají z nepozornosti pěších. Výhoda je, že v pěších zónách tramvaje nejezdí rychle,“ řekl Jiřík s tím, že soupravy by mohly jezdit rychlostí 20 až 30 km v hodině.

V diskuzi se objevily i nesouhlasné názory. „Tramvaje tady považuji za nesmysl, lidé za tu dobu zvykli, že to je pěší prostor. V pěších zónách mohou místní lidé pouštět své děti beze strachu,“ řekl obyvatel centra Jiří Klokočka.

Architektonické studio, které projekt na proměnu lokality připravuje, se také dotazovalo místních lidí, zda se stavbami souhlasí. „Je to široké spektrum názorů, opravdu se to nedá generalizovat, že by ji všichni nechtěli,“ řekl architekt Jakub Cígler. Výsledek participace místních ale zatím nepředstavil.

V bohatších městech lidé více využívají městskou dopravu

Jisté také je, že do budoucna dojde k omezení automobilové dopravy ve prospěch tramvají, chodců a cyklistů.

„Centrum dnes nefunguje dobře pro žádný druh dopravy, cílem je najít co největší shodu. A s preferencí dopravy, která odvede co nejvíce práce, není tam prostor pro všechny,“ řekl Scheinherr. V souvislosti s omezením aut zmínil také velkokapacitní parkoviště u Náměstí republiky a Národního divadla, která jsou po většinu času poloprázdná.

O dopravní funkci městského bulváru se povedou ještě debaty. „Musíme nalézt shodu v tom, že má být město funkční, fungovat musí pro všechny. Náš úkol je, abychom dosáhli dohody se všemi konzumenty této části města, na tom musíme ještě zapracovat,“ řekl Petr Hejma (STAN), starosta Prahy 1.

Debaty o proměně hradebního korza se vedou už nejméně dva roky, nicméně moderátor konference v CAMPu pro ilustraci připomněl, že diskuze o trati v horní části Václavského náměstí se vedly 17 let, zastupitelé ji schválili teprve minulý rok.