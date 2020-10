ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Magistrát hlavního města proto společně se Správou pražských hřbitovů (SPH) apeluje vzhledem k epidemické situaci na obyvatele, aby na místa posledního odpočinku nechodili pouze v pondělí 2. listopadu a snížili tak možnost střetávání většího počtu osob – hlavně seniorů.

Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) každopádně nechtěla více do dění kolo „Dušiček“ zasahovat. Návštěva hřbitova je dle přijatého krizového zákona dokonce mezi výjimkami v zákazu volného pohybu osob podobně jako cesta do práce, na nákup či do parku.

„Květinářství zůstanou otevřena proto, že bude svátek zesnulých, tak aby se lidé mohli vybavit,“ řekl k další výjimce doslova vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a šéf vládního resortu dopravy Karel Havlíček (za ANO) na pondělní tiskové konferenci. Mnozí toto vyjádření považují za nechtěný pokus o černý humor…

Avšak pražský magistrát ve vážně míněné tiskové zprávě píše: „Vzhledem k blížícímu se dušičkovému období a současné epidemické situaci apeluje hlavní město společně se Správou pražských hřbitovů na veřejnost, aby zvážila cestu na hřbitovy o víkendu a v pondělí 2. listopadu na den Památky zesnulých. Cílem je, aby se návštěvnost rozložila i do všedních dnů a snížilo se tak riziko nákazy koronavirem. Návštěvníci by měli k návštěvě ideálně zvolit nejbližší pracovní dny a pak dopolední a časné odpolední hodiny, kdy je nejvíce světla.“

Strážníci speciální akci nechystají

V pondělí bude všech 32 hřbitovů na území metropole, o které se stará SPH, otevřeno od 8:00 do 18:00 hodin. Od úterý pak až do konce února se brány zavřou už o hodinu dříve. „Důvodem je bezpečnost obyvatel, jelikož nejsou veškeré cesty osvětlené a v pozdních večerních hodinách zde hrozí riziko úrazu,“ vysvětluje magistrátní mluvčí Vít Hofman.

Praha oznámila, že na rozdíl od minulých let kvůli koronavirové situaci a nouzovému stavu, neplánuje městská policie žádnou speciální akci. Magistrát dodal pouze, že každý den je ve službně maximální počet strážníků tak, aby byly „zajištěny všechny činnosti“. Hlídky například tradičně v tomto období působí na Olšanských hřbitovech.

Pražská hřbitovní správa upozorňuje také na to, že vládní opatření v rámci omezení šíření nemoci covid-19 se dotkla provozní doby kanceláří. Hřbitovní správy mohou mít otevřeno pouze v pondělí a ve středu od 11 do 16 hodin: „Všem obyvatelům a nájemcům hrobových míst je doporučeno kontaktovat hřbitovní správy telefonicky nebo emailem a vyhnout se osobním návštěvám správ, pokud to není nutné.“

Každopádně by měli Pražané letos uvažovat místo cesty na hřbitov o návrat k některým dávným tradicím – například pečení zmíněného dušičkového pečiva nebo vzpomínku na zesnulé blízké se členy rodiny u jednoho stolu. Po modlitbě se zbytky z večeře nechávaly zemřelým duším. Zvykem je rovněž zapálit svíčku.