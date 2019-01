/INFOGRAFIKA/ S blížícím se svátkem zesnulých prodloužilo vedení Prahy otevírací dobu hřbitovů. Strážníci posílili hlídky v jejich okolí a vydali bezpečnostní doporučení. Pražské hřbitovy hlídá už od soboty každý den více než 200 strážníků. Kromě pěších hlídek tam lidé potkají i policisty na koních.

„V noci se pak na okolí hřbi-tovů zaměří strážníci se psy z útvaru psovodů,“ prozradila mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Ruch, který na hřbitovech v době dušiček panuje, totiž přitahuje zloděje a vandaly. Odradit je má právě mimořádné množství strážníků v terénu. I přesto však městská policie vydala soubor doporučení, kterými by se lidé, zvlášť pak ti starší, měli řídit.

Strážníci například radí, aby na hřbitov, a hlavně do jeho odlehlých částí, nechodili sami. Návštěvu by měli naplánovat tak, aby nepřišli hned po otevření, nebo krátce před uzavřením areálu. Své věci by měli mít stále na očích, třeba i během úpravy hrobu.

Městská police také doporučuje nafotit si hrob se všemi detaily pro případ, že by byl náhrobek poničen či ukraden. „Pořiďte si celkový snímek a vyfotografujte si i každou část zvlášť sošky, okrasné kování a podobně,“ doporučila Seifertová. Na všech 29 hřbitovech, které má ve své správě magistrát, bude navíc ode dneška do pátku prodlouže-ná otevírací doba do 18 hodin. Vyšehradský hřbitov mohou ve čtvrtek lidé navštívit od 7 do 20 hodin a v sobotu do 18 hodin.

„Pražské hřbitovy jsou na zvýšený počet návštěvníků připraveny. Proběhly zde rozsáhlé úklidy a byly posíleny služby pro návštěvníky,“ oznámil radní hlavního města Daniel Hodek. Jednou ze služeb, kterou mohou zájemci třeba na Olšanských hřbitovech využít, je podle Hodka i elektromobil. Ti, kterým už chůze činí velké problémy, v něm dojedou téměř až k hrobu.

Speciální bohuslužby i procházky

Na svátek zesnulých, tedy čtvrtek 2. listopadu, jsou naplánované i bohoslužby. Na Olšanském hřbitově u centrálního kříže začne v 15 hodin, v Bubeneči o hodinu později. V sobotu od 15 hodin se pak bude sloužit mše v kostele sv. Václava na Malvazineckém hřbitově. Prodlouženou otevírací dobu bude mít na začátku listopadu také Infocentrum na Olšanských hřbitovech.

„Návštěvníci tam mohou získat tištěné orientační mapy všech hřbitovů a určit přibližné umístění jimi hledaných hrobů,“ uvedl ředitel Správy pražských hřbitovů Karel Kobliha. O víkendu mohou zájemci vyrazit i na některou z komentovaných vycházek po pražských hřbitovech, které Infocentrum Správy pražských hřbitovů pravidelně pořádá. V plánu je třeba výlet po Olšanském, Vyšehradském a Vinohradském hřbitově. Podrobnosti o vycházkách lze najít na webu www.hrbitovy.cz.