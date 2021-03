Zdroj: RedakcePsychologové v poslední době upozorňují na stále rostoucí výskyt duševních obtíží. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) proto vyhlásila možnost zažádat si o příspěvek na psychosociální podporu. Podle náměstka ředitele VZP Ivana Duškova je o ně velký zájem. Pilotní projekt ovšem běží zatím jen do konce května.

„Potvrzuje se smutný fakt, že v covidové době stoupl výskyt duševních onemocnění. Rychlé rozpoznání a řešení těchto obtíží je zásadním krokem pro prevenci. Vyhledání odborné pomoci není nic, za co by se měl kdokoli stydět,“ říká Duškov.

Tento typ pomoci sice nejvíce využívají lidé mezi třiceti a padesáti lety, za psychology však stále častěji přicházejí i mladší ročníky. „Vidím, jak jsou lidé rozpoložení, nemohou jít do kina, divadla, zajít si na kafe. Místo setkávání se s přáteli musejí být už v devět večer doma. Aktivity, kterými dříve 'dobíjeli baterky', nyní chybí,“ líčí psycholožka Michaela Kvasničková. „Někomu se nechce ráno vstávat z postele, objevují se i problémy se spánkem a určitá nenaladěnost ve vztazích a náběhy na deprese,“ doplňuje.

Nejvíce lidé řeší partnerské vztahy a problémy s prací. Množí se i starosti, jak v těžké době vyjít s penězi, či nejistota s vyhlašováním vládních opatření a horšící se politickou situací. „Trávíte-li dlouhé hodiny u počítače, zaděláváte si také na zdravotní problémy. I s tímto se na mě lidé obracejí – jak sladit práci z domova s rodinným životem a nezapomenout se přitom 'opečovat', postarat se o sebe, například cvičením nebo chozením ven,“ radí Kvasničková.

Lidé se píší do pořádníků

VZP hradí svým pojištěncům deset sezení, na každé z nich přispívá částkou sedm set korun. Psychoterapeutka Dominika Čechová přesto další klienty nenabírá. „Lidé se píší do pořadníků, je jich nebývalé množství,“ popisuje odbornice, které vadí, že vláda nepovolila osobní setkání terapeuta s klientem. „Žádali jsme jako největší psychoterapeutická asociace czap.cz o výjimku, nikdo z vlády nám nevyhověl, i když se za nás přimluvil ombudsman,“ nechápe.

Zatímco loni v březnu lidé online terapie odmítali, nyní jsou prý rádi, že je nablízku alespoň nějaká pomoc. Terapie přes počítač nejsou vhodné pro každého. „Jeden klient nám sezení zrušil, jelikož jediný počítač v jeho domácnosti používají děti na online výuku. Navíc nemá nikde soukromí. Z těchto důvodů vypadávají třeba i svobodné matky,“ líčí Čechová.

Chodí za ní stále více lidí do 25 let. „Těch nebylo nikdy tolik. Moje klasická klientela byla mezi 25 až 45 lety,“ prozrazuje psychoterapeutka. Obracejí se na ni lidé, které nenaplňuje a nebaví práce. „Dříve jim toto vynahrazoval dobrý kolektiv a to, že zašli s kolegy na oběd. S tím je při home office konec. Do toho jim zkolabovaly vztahy, nemohou se setkávat se s přáteli,“ vypočítává Čechová.

Mnohým se vytrácí smysl života a dostávají se do stavů bezradnosti. „Snažíme se je vést k adaptaci na novou situaci, aby nečekali, až se svět vrátí do normálu. Svůj život si musí řídit sami,“ dodává.