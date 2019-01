Černý Most - „Jitka je dobrá na skládání věcí, Marek to umí skvěle s mandlem, Romana ze všech nejlépe třídí prádlo…" dozvídám se o zaměstnancích Duhové prádelny od Margity Losové z občanského sdružení DUHA integrace osob s mentálním postižením.

Jak napovídá název organizace, všichni tito šikovní lidé zde perou a žehlí. To vše s láskou. A se zdravotním postižením. Jinde by práci možná hledali stěží, tady mají šanci cítit se užiteční. A dostat za to zaplaceno. Ale není to samozřejmě zadarmo. Handicap nehandicap, prádlo musí opouštět provozovnu na Černém Mostě jako ze škatulky. A na to dohlíží vedoucí prádelny Dana Pokorná, která se v tomto oboru pohybuje už čtvrt století. A díky tomu také dobře odhaduje, co komu půjde.

„Občas si sice zahudruje, ale je to profík. A všichni ji tady mají rádi," vysvětluje mi Margita ve chvíli, kdy kolem nás prolétne energická provozní.

Se mnou toho moc nenamluví. Pracuje. Když ale přijde řeč na zákazníky, s hrdostí v hlase mi vypráví o jedné velké cateringové firmě. „Dozvěděli se o nás a svěřili nám své špinavé prádlo. Dodávky čistých věcí od nás byly v tak perfektním stavu, že si toho za čas všimli i jejich zaměstnanci!" usmívá se vedoucí Dana.

Margita Losová, která shání finance pro Společnost DUHA, řekla o projektu Duhové prádelny:

Každý den vypereme 180 kilo prádla

Duhová prádelna je v provozu od října minulého roku. Odkud přišla inspirace a jak těžké byly začátky? O tom jsme si povídaly s Margitou Losovou z občanského sdružení DUHA integrace osob s mentálním postižením.

Kdo přišel s nápadem na vznik Duhové prádelny?

Nápad vznikl spontánně v občanském sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením. V rámci jednoho centra denních služeb jsme malou prádelnu provozovali, ale pouze jako součást sociální služby. Naši klienti se učili vše, co k praní a mandlování patří, a musím říct, že jim práce šla dobře od ruky. To byla první inspirace, zjištění, že naši klienti by tuto práci mohli dobře vykonávat i na otevřeném trhu práce a mohli by za svoji práci dostávat mzdu.

Jakou roli hrála finanční stránka?

Právě tou druhou pobídkou bylo, že v neziskovém sektoru chybí každoročně velké množství financí. Jako dobrá možnost se nám proto jevilo jít cestou sociálního podnikání. To znamenalo říct si, v čem bychom mohli podnikat, co umíme, čemu aspoň trochu rozumíme a co by mohli dělat naši klienti. A odtud vedla cesta k prádelně. Ve vzdělávacím projektu byla zapojená ředitelka Společnosti DUHA Eva Brožová a já, jako fundraiser a PR, to znamená člověk, který má v neziskové organizaci na starosti shánění financí, které nám chybějí v rozpočtu.

Je Duhová prádelna pražský unikát, nebo jste se někde inspirovali?

Inspirovali jsme se sociální firmou Ergon v Českém Těšíně, která provozuje, mimo jiné činnosti, také prádelnu jako sociální firmu. Paní Dolores Czudková, která firmu Ergon řídí, se stala v loňském roce podnikatelkou roku. To je pro nás velice inspirativní, je vidět, že sociální firmy mají šanci na úspěch. My jsme si stanovili jasné cíle našeho sociálního podnikání. Zaměstnávat lidi se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním, dávat jim tak možnost uplatnění, posilovat jejich sebevědomí. Dalším cílem Duhové prádelny je vydělané peníze, tedy zisk, vracet do jejího rozvoje nebo do rozvoje Společnosti DUHA, která její vznik iniciovala.

Kolik máte pracovníků?

Duhovou prádelnu tvoří devět pracovníků se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním, kteří pracují ve směnách.

Kdo zodpovídá za kvalitu vypraných věcí, které opouštějí Duhovou prádelnu?

Tým vede Dana Pokorná, která má 25 let zkušeností v prádelenském provozu. Díky tomu dokáže velice dobře odhadnout, komu která činnost v rámci prádelny nejvíce sedí a odvede ji kvalitně. Zkrátka naše lidi zaškolí a dá jim dostatečnou podporu a prostor, aby se práci dobře naučili. Kvalitně odvedená práce pro nás je samozřejmostí.

Jaká cílová skupina využívá vaše služby nejčastěji?

Pereme pro penziony, restaurace, cateringové firmy, školky a školní jídelny. Jsme malá lokální firma pro veřejnost z Prahy, jsme dobře dostupní metrem, máme dobré parkování před provozovnou, většinou nás vyhledávají lidé z blízkých městských částí.

Byly začátky Duhové prádelny složité?

Samozřejmě to bylo obtížné, složité bylo najít prostor, ten jsme získali od pražského magistrátu, ale než byl prostor vytipován, nějakou chvíli to trvalo. Prostor vyžadoval úpravy pro provoz prádelny. Souběžně jsme museli podat žádost na úřad práce. Z dotace od ÚP jsme zrekonstruovaný prostor vybavili profesionálním zařízením a v současné době čerpáme dotaci na pracovní místa. Dnes vás už proto při příchodu do Duhové prádelny uvítá vůně čistého prádla, barevný interiér a pozitivně naladěná vedoucí se svým týmem.

Máte představu, kolik tun prádla už jste od vzniku prádelny vyprali?

Přesně to spočítané nemáme, ale začali jsme nabíhat na plný provoz v říjnu minulého roku a v současné době pereme přibližně 180 kg za den. Stále ještě můžeme přijímat zakázky a přivítat zákazníky z řad veřejnosti v Duhové prádelně na Černém Mostě.