Andrej Babiš: Město má platit vnitřní okruh

Je návrh Prahy na vznik multifunkční čtvrti v Letňanech pro vás přijatelný a proveditelný?

Od začátku jsme říkali, že nechceme v Letňanech stavět úřednické ghetto, jak ho nazýval pražský primátor. Celou dobu jsme počítali s tím, že vedle úřednických budov budou na místě stát i byty, školka nebo stravovací zařízení. Pak přišla Praha na jednání s návrhem postavit v Letňanech i nemocnici, kam by se přesunuly kapacity z nevyhovující Nemocnice Na Bulovce.

Vedení Prahy vyjadřuje obavy zejména o to, co by se dělo s opuštěnými a následně prodanými budovami v centru. Dodáte hlavnímu městu přesný seznam budov, které by měly být prodány, i s jejich předpokládanou cenou?

Kdepak, uvolněné budovy určitě nezůstanou opuštěné. Naopak je chceme otevřít veřejnosti tak, aby v ložnici šlechtice neseděl ministr, ale aby to mohli lidé navštěvovat. Stanou se z nich muzea, galerie a ty, které nemají historickou hodnotu, budou sloužit zpátky jako byty. Protože spousta z nich už byty předtím byla. Praze tak pomůžeme řešit velmi špatnou bytovou situaci. Historicky nejcennější budovy plánujeme otevřít veřejnosti.

Primátor Hřib vznesl na středeční schůzce řadu dalších požadavků, kterými podmiňuje prodej pozemků v Letňanech. Největší sousto by pro stát představovalo financování dostavby Městského okruhu. Vy už jste po první schůzce řekl, že na to nyní nejsou peníze. Budete se v tom snažit o kompromis? Přece jen podpora státu v tak strategicky významné stavbě by dávala logiku.

Podle mého názoru se tyto záležitosti musí řešit odděleně. Stát financuje vnější okruh Prahy, město pak ten vnitřní. Budeme o tom dále jednat. Pro mě ale argument Prahy, že jí máme jako vláda financovat vnitřní okruh, protože jsme to udělali v Brně, argumentem není. Praha má 47 miliard přebytek na účtu. Pan primátor vznesl celou řadu požadavků, o kterých se budeme bavit a do dvou týdnů zašleme návrh řešení.

Zdeněk Hřib: Úřednické ghetto odmítáme

Žádáte za prodej pozemků od státu, aby v Letňanech vznikla vedle komplexu pro deset tisíc úředníků velká nemocnice a obytná čtvrť se školou a parkem. Je taková polyfunkční čtvrť v lokalitě skutečně proveditelná? Jan Čižinský v nedávném rozhovoru pro Deník tvrdil, že nemocnice a vládní komplex se tam zároveň nevejdou.

Podle orientačních propočtů náměstka pro místní rozvoj se tam vejde vše. Ale zásadní je otázka v jakém rozsahu. Jsme ve velice rané fázi tohoto záměru, takže toto vše ještě bude podléhat prověření. Zásadní je seznam budov, které Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových plánuje svěřit do soukromého vlastnictví. Ten zatím nemáme.

Mělo by jít o necelou stovku domů v centru Prahy, ze kterých by se úředníci stěhovali do Letňan. Vyjádřili jste obavy z toho, co by se s nimi dělo. Jaké informace by měl obsahovat vámi požadovaný seznam?

Primárně by měl být kompletní. Pro nás je zcela zásadní. Nechceme, aby to dopadlo jako za bývalého primátora Pavla Béma, který také plánoval sestěhovat úředníky na jedno místo s tím, že se vydělá na následných prodejích uvolněných nemovitostí. Po několika letech je výsledek ten, že úředníci plně sestěhovaní nejsou, část budov zeje prázdnotou a namísto úspory je to dražší než dříve. Vyvolává to ve mně obavu, že ani tento plán není připraven.

Je podle vás návrh na vznik vládní čtvrti v Letňanech pokusem premiéra postavit si „vlastní pomník“? Nebo už vás Babiš některými argumenty přesvědčil o smysluplnosti projektu?

K žádné dohodě nedošlo. O záležitosti budeme vést další jednání. Prioritní je pro nás koncepce města krátkých vzdáleností, různorodé čtvrti k životu. Monotematické úřednické ghetto odmítáme, na tom se nic nemění. Občané města jsou pro mě na prvním místě, chápu ale i opačný přístup pana předsedy vlády. Co se týče výstavby pomníků, to bych nechal na posouzení všeobecné veřejné diskusi.