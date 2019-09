Vítáte návrh radních Prahy zakázat spalování uhlí a koksu v Praze?

Je to nesmysl. Vedení Prahy jde s kanónem na vrabce, ale místo nich navíc trefí maximálně kolibříky. Znečišťování ovzduší je samozřejmě oprávněně považováno v celosvětovém měřítku za velkou hrozbu, ale toto opatření absolutně nesplní svůj účel a dotkne se především těch lidí, kterým bychom měli ulevovat.

Kolika lidí se podle vás dotkne?

Řádově stovek domácností, a to především seniorů nebo sociálně slabších rodin. To je právě to, co mi hlava absolutně nebere.

Je podle vás kompenzace vzniklých nákladů dotace občanům, je-li nějaká dostatečná?

Není. Právě proto, že jde primárně o důchodce a sociálně slabé, tak by dotace na pořízení moderního kotle musela být doprovázena pomocí se zpracováním žádostí a další podporou, například instalací a zajištěním provozu. Řada majitelů starých kotlů nesedí na internetu připravena okamžitě po vyhlášení výzvy poslat elektronicky všechny náležitosti.

Zajistí opatření podle vás méně smogu ve městě?

Určitě ne. Hlavním zdrojem největšího nebezpečí pro lidské zdraví vyskytujícím se v ovzduší tedy polétavého prachu vyvolávajícího rakovinotvorné bujení v Praze rozhodně nejsou důchodci topící uhlím v kamnech, ale automobilová doprava. S tou tato koalice nedělá vůbec nic. Absolutně rezignovali na přípravu velkých infrastrukturních staveb a na vnější pražský okruh mohou Pražané zřejmě zapomenout. A pokud to s kvalitou ovzduší myslí vážně, měl by se primátor Hřib a ostatní radní namísto aktivismu, věnovat spíše zásadním věcem.