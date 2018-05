Duben rozpálil Prahu. Tepleji bylo v historii měření pouze v roce 1800

Jako by v českém hlavním městě zimu nevystřídalo jaro, jako by Pražané skočili rovnou do léta. Letošní duben byl s průměrnou teplotou 15,6 stupně Celsia v historii měření v pražském Klementinu od roku 1775 druhý nejteplejší. Větší horko zažila metropole pouze přesně před 218 lety, kdy bylo průměrně 16,2 stupňů Celsia.

Informace zveřejnil ve středu na webu Český hydrometeorologický ústav. Zatímco březnové teploty se v podstatě nelišily od normálu, duben se dá označit za rekordní měsíc. O celkových průměrných hodnotách byla řeč v úvodu článku, ale duben 2018 byl ještě k tomu oproti loňskému březnu teplejší o 11,7 °C, což je třetí nejvyšší meziměsíční rozdíl v téměř 250leté historii klementinského měření. Největší teplotní skok mezi dubnem a březnem zaznamenali meteorologové právě ve zmiňovaném roce 1800, kdy byl čtvrtý měsíc roku teplejší dokonce o 17,7 stupně. Na druhém místě zůstal rok 1845 s rozdílem 12,3 stupně. Ačkoliv to vypadá, že takové vedro obyvatelé Prahy nepamatují po staletí, tak vězte, že velmi teplý byl duben také v roce 2009 s průměrem 15,1 stupně Celsia. Také tehdy vůbec neplatila pranostika "Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, až přijde máj, vyjdeme v háj." V průběhu tohoto dubna padaly také teplotní rekordy pro jednotlivé dny v celém Česku. Například pro 9. duben naměřili na 46 ze 147 stanic, které měří alespoň 30 let, nejvyšší teploty. Vůbec nejtepleji bylo v Karviné, kde se rtuť teploměru vyšplhala až na 25,9 stupně Celsia, ačkoliv tamní prvenství odolalo. Na stanici České Budějovice s více než stoletou historií, kde ukazovaly přístroje hodnotu 24,8 °C, byl překonán rekord z roku 1901, který činil 24,3 °C. 29. dubna 2012 - Nejvyšší dubnová teplota 31,8 °C naměřená v Plzni, Bolevci a v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi. — ČHMÚ Meteorologie (@CHMUCHMI) April 29, 2018 O dvacet dní později došlo k překonání tropické hranice. Nejvyšší dubnová teplota (31,8 °C) byla naměřená v Plzni-Bolevci a v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. V Novém Městě pod Smrkem na Liberecku bylo teplo i v noci - konkrétně 20,4 °C. A kdy naopak vládla zima v Praze déle? Nejchladnější byl od roku 1775 duben v roce 1839 s průměrnou teplotou 4,9 stupně Celsia. Druhý nejchladnější duben byl zaznamenán v roce 1817 s průměrnou teplotou 5,0 °C. Krátce před vznikem samostatného Československa - v dubnu 1917 - naměřili průměrně 5,5 °C, což stačí v historických tabulkách na čtvrté místo.

Autor: Michael Bereň