Družstva v minulosti Zatímco první vůbec doložené družstvo na světě založili skotští tkalci v roce 1761, u nás začala vznikat zhruba o sto let později. Za první družstvo ve střední Evropě je považovaný Gazdovský spolek založený v roce 1845 na území dnešního Slovenska. Nejstarším družstvem na našem území pak byl První pražský spořitelní spolek z roku 1847. Skutečný rozvoj družstevních spolků všeho druhu ale začal až po roce 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a robota.

Podobný trend zaznamenává například i Česká spořitelna, poskytující financování jak fyzickým, tak právnickým osobám. „Ve srovnání s předchozími měsíci v poslední době sledujeme ze strany fyzických osob několikanásobně vyšší zájem o financování družstevních bytů, a to napříč celou Českou republikou,“ potvrzuje Lukáš Kropík z České spořitelny.

„Aktivní účast města má mnoho podob. Jednou z ověřených cest je i družstevní výstavba bytů, na níž město participuje tím, že spoluzaloží bytová družstva, stane se jejich členem, poskytne vhodné stavební pozemky a na těchto pozemcích zřídí družstvům právo stavby až na 99 let. Náklady na pořízení družstevního bytu se tím sníží až o třetinu oproti tržním cenám v dané lokalitě,“ říká Kordová Marvanová.

Expozice mapuje minulost i současnost této formy bydlení na území naší republiky od dob Rakouska-Uherska až po současnost. Výstava je instalována před budovou stavební fakulty ČVUT a až do konce ledna jsou tu k vidění jak historické, tak novodobé fotografie, dokumenty a texty.

/FOTOGALERIE/ Výstavbu družstevních bytů organizují jak developeři, tak město. To se chce dokonce podílet na zakládání bytových družstev. Jak vypadá družstevní výstavba dnes a jak v minulosti, teď představuje i výstava v Dejvicích.

