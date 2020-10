Druhé kolo zatím příliš netáhne. K urnám dnes přišla asi desetina voličů

aktualizováno včera 21:57





V druhém kole senátních voleb přišla do dnešního večera hlasovat zhruba desetina oprávněných voličů. Je to přibližně stejně jako v první den druhého kola před dvěma lety. Mezi jednotlivými okrsky jsou však výrazné rozdíly. Lidé mohou volit ještě v sobotu od 08.00 do 14.00.

Senátní volby 2020 v Praze. Volební místnost v základní škole na Strossmayerově náměstí. | Foto: ČTK / ČTK

Voliči, kteří váhají s účastí v druhém kole senátních voleb, by si měli podle předsedy ODS Petra Fialy uvědomit význam Senátu pro demokracii a ochranu ústavy. Horní komora parlamentu má důležitou roli v domácí i mezinárodní rovině, uvedl Fiala. Senát podle Fialy dokáže upravovat zákony a fungovat jako protiváha vlády. PŘEHLEDNĚ: Boje o Senát vrcholí. Kdo se utká ve druhém kole voleb? Přečíst článek › V hlavním městě, kde jsou ve hře tři senátorské mandáty, se dnes volební účast dostala nad deset procent. V Praze 9 přišlo do 20.00 zhruba 12,6 procenta voličů, v Praze 1 to bylo 15,5 procenta a v obvodu Praha 5 asi 15,6 procenta. Nejnižší účast byla v roce 2016 Zatím nejnižší účast ve druhém kole senátních voleb byla v roce 2016, kdy přišlo hlasovat 15,38 procenta voličů. Před dvěma lety to bylo 16,49 procenta a před šesti lety v obvodech, kde se hlasuje i letos, účast v druhém kole dosáhla 16,69 procenta. Senát, komora starostů Přečíst článek › Senátní volby se týkají 2,8 milionu voličů, z nichž minulý pátek a sobotu přišlo v prvním kole hlasovat 36,74 procenta. Ovlivnily ji i souběžně pořádané krajské volby, v senátním finále bývá zájem voličů nižší. Nejvyšší účast ve druhém kole senátních voleb byla zatím v roce 2002, kdy přišlo souběžně s obecními volbami hlasovat 32,55 procenta voličů. Nejnižší byla před dvěma lety, kdy finále rozhodlo jen 16,49 procenta voličů. ANALÝZA: Kupka, Rakušan či Vystrčil jsou volební premianti Přečíst článek ›

Autor: ČTK